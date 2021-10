Harga Shiba Inu Naik Drastis, Ini Penjelasan CEO Indodax

TEMPO.CO, Jakarta - CEO Indodax Oscar Darmawan memberi penjelasan soal harga salah satu cryptocurrency atau mata uang kripto, Shiba Inu (SHIB), yang naik drastis seminggu terakhir.

Pada dasarnya, kata Oscar, naik turunnya aset kripto tetap disebabkan oleh hukum permintaan dan penawaran. "Jika permintaannya semakin banyak tentu saja harganya juga akan semakin naik," kata Oscar saat dihubungi, Jumat, 29 Oktober 2021.

Tapi di sisi lain, Ia menyebut beberapa waktu terakhir Shiba Inu memang sedang menerima sentimen berita positif. Hal ini pun kemungkinan jadi faktor pendukung yang menyebabkan permintaan semakin naik.

Pertama yaitu diawali dengan CEO Tesla Elon Musk yang memposting gambar anak anjing ras Shiba Inu beberapa waktu lalu. Kedua, para whale alias trader besar yang memang sedang memborong Shiba Inu.

Lalu ketiga, adanya kabar dukungan petisi di Change.org. Lewat petisi ini, para Shiba Army (sebutan untuk para fans dari Shiba Inu) meminta Robinhood, salah satu exchange terbesar di Amerika Serikat, untuk listing koin Shiba Inu.

Sebelumnya dari data terakhir pada 29 Oktober, harga Shiba Inu berada di posisi US$ 0,00007111. Angka ini telah naik hingga 160 persen dalam seminggu terakhir.

"Ini tampaknya didorong oleh pembeli-pembeli yang iseng dan berharap bisa mengantonginya sekarang," kata Rick Meckler, mitra di Cherry Lane Investments in New Vernon, New Jersey, Amerika Serikat, pada Jumat, 29 Oktober 2021, dikutip dari Reuters.

Data kenaikan ini tercatat dalam pergerakan yang dirilis coinmarketcap.com. Angka 160 persen ini pun menjadi kenaikan harga tertinggi dalam seminggu terakhir, di antara 10 besar mata uang kripto dunia.

Contohnya yaitu mata uang Bitcoin (BTC) yang punya kapitalisasi pasar tertinggi yaitu US$ 1,1 triliun. Namun, kenaikan harga seminggu terakhir justru turun 1,13 persen.

Kemudian, kapitalisasi pasar Shiba Inu saat ini berada di angka US$ 38 miliar. Angka ini pun menempatkan Shiba Inu bertengger di posisi ke-9 dalam daftar 10 besar mata uang kripto dengan kapitalisasi pasar terbesar di dunia.

Sebelumnya, kapitalisasi pasar Shiba Inu pada 22 Oktober masih berada di angka US$ 10 miliar. Barulah setelah itu melonjak tinggi. Angkanya melonjak tinggi sampai US$ 51 miliar pada 28 Otkober, sebelumnya akhirnya turun lagi ke posisi US$ 38 miliar.

Oscar juga menerima informasi bahwa Shiba Inu berada di posisi ke-9, hingga pukul 21.21 WIB, 29 Oktober. Shiba Inu pun sudah mengalahkan Dogecoin yang sekarang berada di posisi kesepuluh.

Meski demikian, Oscar tidak bisa memastikan sampai kapan reli kenaikan ini akan berlangsung.

Sebab yang namanya tren kenaikan atau penurunan, kata dia, kembali lagi disebabkan Oleh pasar.

Adapun daftar lengkap 10 mata uang kripto terbesar per 28 Oktober, berdasarkan coinmarketcap.com, yaitu sebagai berikut:

1. Bitcoin (BTC) harga US$ 61 ribu (turun 1,13 persen seminggu terakhir) dan kapitalisasi pasar US$ 1,1 triliun.

2. Etherum (ETH) harga US$ 4 ribu (naik 7,68 persen) dan kapitalisasi pasar US$ 516 miliar

3. Binance Coin (BNB) harga US$ 505 (naik 4,48 persen) dan kapitalisasi pasar US$ 84 miliar

4. Tether (USDT) harga US$ 0.9997 (turun 0,04 persen) dan kapitalisasi pasar US$ 70 miliar

5. Cardano (ADA) harga US$ 2 (turun 7 persen) dan kapitalisasi pasar US$ 66 miliar

6. Solana (SOL) harga US$ 197 (turun 4,59 persen) dan kapitalisasi pasar US$ 59,8 miliar

7. XRP (XRP) harga US$ 1,07 (turun 1,85 persen) dan kapitalisasi pasar US$ 50 miliar

8. Polkadot (DOT) harga US$ 42 (turun 4,45 persen) dan kapitalisasi pasar US$ 42 miliar

9. Shiba Inu (SHIB) harga US$ 0,00007189 (naik 160 persen) dan kapitalisasi pasar US$ 38 miliar

10. Dogecoin (DOGE) harga US$ 0,2844 (naik 18,72 persen) dan kapitalisasi pasar US$ 37 miliar

