IHSG Melemah ke 6.019 di Sesi I, TBIG dan TLKM Laris Diborong Asing

TEMPO.CO, Jakarta - Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG memulai pekan ini di zona merah, dengan mengakhiri sesi pertama perdagangan di titik 6.019. Angka tersebut 0,27 persen lebih rendah dari angka penutupan pekan lalu yang di level 6.127.

Hingga paruh pertama perdagangan hari ini, sebanyak 245 saham menguat, 245 saham melemah, dan 171 saham stagnan, dengan nilai transaksi mencapai Rp 5,9 triliun.

"Di akhir sesi pertama hari ini, tercatat angka beli bersih investor asing sebesar Rp 119,4 miliar di pasar reguler, sementara di pasar negosiasi tercatat beli bersih asing sebesar Rp 55,7 miliar," dinukil dari analisis Samuel Sekuritas Indonesia, Senin, 6 September 2021.

Saham emiten menara telekomunikasi Tower Bersama Infrastructure (TBIG) menjadi saham yang paling banyak dibeli investor asing di sesi pertama hari ini, dengan nilai net buy asing mencapai Rp 39,8 miliar. Capaian itu diikuti oleh Bank MNC Internasional Tbk atau BABP dengan net buy asing Rp34,2 miliar dan Telkom Indonesia atau TLKM Rp 32,1 miliar.

Sementara itu, saham emiten menara telekomunikasi lainnya, Sarana Menara Nusantara (TOWR) justru menjadi saham yang paling banyak dilepas investor asing di sesi pertama hari ini, dengan nilai net sell asing mencapai Rp 26,6 miliar. Saham lain yang banyak dilepas asing adalah ARTO Rp 25,6 miliar dan MSIN Rp 11,1 miliar.

Salah satu saham yang bergerak cukup menonjol di sesi pertama hari ini adalah saham emiten menara telekomunikasi PT Solusi Tunas Pratama (SUPR), yang berhasil menutup sesi di level Rp 8.400 per saham atau naik 19,57 persen. Kenaikan ini terjadi seiring dengan keluarnya berita bahwa anak usaha TOWR, Protelindo, telah menandatangani PJB untuk pembelian setidaknya 90 persen saham SUPR.

Saham pengisi lima besar top gainer di sesi pertama ini antara lain GFSO yang naik 34,4 persen ke Rp 242 per saham, TIFA yang naik 24,5 persen ke Rp 1.018 per saham, OILS yang naik 24,4 persen ke Rp 336 per saham, SUPR yang naik 19,5 persen ke Rp 8.400 per saham, dan AYLS yang naik 18,6 persen ke Rp 121 per saham.

Sementara itu, lima besar top loser sesi pertama hari ini antara lain TBMS yang turun 6,9 persen ke Rp 1.600 per saham, LABA yang turun 6,9 persen ke Rp 498 per saham, BIKA yang turun 6,9 persen ke Rp 270 per saham, PTSP yang turun 6,9 persen ke Rp 3.780 per saham, dan MRFI yang turun 6,8 persen ke Rp 4.080 per saham.

