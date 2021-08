Akhir Pekan Nilai Tukar Rupiah Ditutup Melemah karena Minim Sentimen

Aktivitas pelayanan penukaran mata uang asing di kawasan Kwitang, Jakarta, Selasa, 4 Agustus 2020. Nilai tukar rupiah di pasar spot ditutup berbalik menguat 5 poin atau 0,03 persen ke level Rp14.625 per dolar AS pada Selasa (4/8) sore. TEMPO/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Nilai tukar (kurs) rupiah hari ini ditutup melemah. Pada transaksi akhir pekan ini, rupiah melemah lima poin atau 0,03 persen ke posisi Rp14.388 per dolar dari posisi penutupan perdagangan sebelumnya Rp14.383 per dolar AS.

"Rupiah pergerakannya kelihatannya tipis-tipis ya sama seperti emas, karena dolar AS-nya juga sudah tidak banyak sentimen setelah data tenaga kerja minggu lalu," kata Analis Indonesia Commodity and Derivatives Exchange (ICDX) Nikolas Prasetia saat dihubungi di Jakarta, Jumat 13 Agustus 2021.

Sepekan ini, lanjut Nikolas, setelah data AS yg sangat optimis, sentimen pasar sedikit didinginkan oleh laporan data inflasi bulanan AS yang sedikit mengalami perlambatan pertumbuhan.

Menurut Nikolas, hal itu sekaligus sedikit meredam harapan pasar terkait perubahan kebijakan moneter bank sentral AS, Federal Reserve (The Fed) yang sebelumnya dipanaskan oleh data tenaga kerja.

"Dari domestik, kasus harian kemarin juga cukup baik, seperti menandakan tren penurunan kasus walau sekali sekali terjadi lonjakan. Meski demikian, ini tandanya PPKM mulai menunjukkan hasil positif. Ini bisa dianggap sentimen positif terhadap rupiah sendiri," ujar Nikolas.

Jumlah kasus harian COVID-19 di Tanah Air terus menurun di mana pada Kamis kemarin mencapai 24.709 kasus sehingga total jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 mencapai 3,77 juta kasus.

Meski demikian, jumlah kasus meninggal akibat terpapar COVID-19 masih relatif tinggi yaitu bertambah 1.466 kasus sehingga totalnya mencapai 113.644 kasus. Sementara itu, sebanyak 3,25 juta orang telah dinyatakan sembuh sehingga total kasus aktif COVID-19 mencapai 412.7761 kasus.

Rupiah pada pagi hari dibuka menguat ke posisi Rp14.382 per dolar AS. Sepanjang hari rupiah bergerak di kisaran Rp14.378 per dolar AS hingga Rp14.394 per dolar AS.

Sementara itu kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada Jumat menguat ke posisi Rp14.388 per dolar AS dibandingkan posisi hari sebelumnya Rp14.389 per dolar AS.

