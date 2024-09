Jam Tangan Paus Fransiskus Menjadi Sorotan, Berapa Harganya?

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kesederhanaan Pemimpin Gereja Katolik Dunia, Paus Fransiskus dalam kunjungannya ke Indonesia menarik perhatian masyarakat. Dia menolak hal-hal eksklusif, termasuk fasilitas mewah dan berlebih-lebihan.

Salah satu bukti kesederhanaan Paus Fransiskus adalah ketika dia menolak menggunakan mobil kepresidenan bermerek Mercedes-Benz. Dia pun meminta panitia menyiapkan mobil yang biasa digunakan oleh masyarakat Indonesia. Hal ini kemudian digantikan dengan mobil bermerek Kijang Innova.

Selain itu, Paus Fransiskus juga tampil dengan sederhana saat tiba di Indonesia pada Selasa, 3 September 2024 kemarin. Dia mengenakan jubah putih dan zucchetto serta topi putih mungil. Aksesoris arloji yang dikenakan Paus Fransiskus juga turut menarik perhatian.

Warganet di media sosial bahkan menemukan merek jam tayangan yang diduga dipakai Paus Fransiskus. Harga arloji yang dipakai Pemimpin Umat Katolik itu pun menjadi sorotan karena sederhana dan murah meriah.

Lantas, berapa harga jam tangan Paus Fransiskus yang jadi perhatian masyarakat? Simak rangkuman informasi selengkapnya berikut ini.

Harga Jam Tangan Paus Fransiskus

Seorang warganet di media sosial X menyebutkan bahwa jam tangan hitam putih yang dipakai Paus Fransiskus adalah jam buatan perusahaan asal Jepang, Casio, dengan jenis MQ24-7B2. “Jam tangan Paus Fransiskus, Casio MQ24-7B2. Harga 8 US Dollar atau Rp 124 ribu. Harga tersebut dikonfirmasi oleh Casio pada tahun 2020 yang lalu,” tulis seorang warganet dengan akun @JhonSitorus_18.

Berdasarkan penelusuran Tempo, produsen jam tangan Casio pernah mengkonfirmasi bahwa Paus Fransiskus memang memakai jam tangan buatan mereka. “Sepertinya Paus Fransiskus memakai MQ-24 Casio. Model ini adalah salah satu jajaran jam tangan dasar kami dan disukai banyak orang di seluruh dunia,” kata seorang perwakilan Casio pada Desember 2020, dikutip dari Religion Unplugged.

Sementara itu, untuk harga Casio MQ24-7B2 berbeda-beda setiap negara. Highsnobiety menyebut jam tangan Paus Fransiskus adalah US$ 15 atau sekitar Rp 232 ribu. “Paus saat ini lebih suka Casio MQ24-7B plastik yang dapat dibeli di Amazon seharga US$ 15,” tulis artikel tersebut. Sementara itu, harga Casio MQ24 di market place Indonesia berada di kisaran Rp 150-250 ribu.

Selain Paus, beberapa tokoh dunia juga mengenakan jam tangan pabrikan Jepang itu. Di antaranya adalah pendiri Microsoft Bill gates, mantan direktur FBI Robert Mueller, dan mantan Perdana Menteri Rusia Dmitry Medvedev. Semuanya terlihat mengenakan jam tangan Casio dengan model yang berbeda.

Di sisi lain, beberapa netizen juga menduga bahwa jam tangan yang digunakan Paus Fransiskus berasal dari perusahaan Swiss, Swatch. Diduga, jenis jam yang dipakai adalah Swatch Twice Again dengan harga sekitar Rp 1,1 juta.

“Pope Francis ‘Pope of the Roman Catholic Church’ (memakai) Swatch Twice Again (harga) Market Price: Rp 1.000.000,” tulis keterangan dalam unggahan Instagram tankamedium.

Sebelumnya, melansir dari Rago Arts, pada 2018 lalu Paus Fransiskus melelang jam tangannya yang bermerek Swatch dengan model SUOB705. Jam tangan bersejarah itu juga dilengkapi dengan surat keaslian yang menyentuh hati dari Sekretaris Pribadi Yang Mulia, Romo Fabio Salernon, kepada Keluarga LaViolette dan anggota Yayasan Brian LaViolette.

