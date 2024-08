IHSG Pekan Depan Diprediksi Bervariasi Cenderung Menguat, Berikut 3 Rekomendasi Saham Pilihan

Rupiah Kian Menguat, Analis Optimistis Bisa Capai Level Rp 15.500 per Dolar AS di Akhir 2024

Mata uang rupiah terhadap dolar AS kembali menguat. Merujuk data RTI, hingga pukul 13:33 WIB, rupiah berada di level Rp 16.071 per dolar AS.