9 Pulau di Indonesia yang Pernah Dijual di Situs Asing

TEMPO.CO, Jakarta - Isu jual beli pulau kembali menjadi perbincangan di kalangan masyarakat Indonesia. Menurut Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pung Nugroho Saksono, menjelaskan bahwa saat ini banyak Warga Negara Asing (WNA) yang memanfaatkan pulau-pulau kecil tanah air untuk kegiatan usaha.

Namun, hal ini langsung dibantah oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Menurut KKP, pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk menjual pulau. "Kami di KKP hanya berwenang memberikan izin pengelolaan," kata Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut KKP, Victor Gustaf Manoppo.

Sebelumnya, sejumlah pulau di Indonesia pernah ditawarkan untuk dijual di situs Asing. Dirangkum dari berbagai sumber, berikut daftar pulau di Indonesia yang pernah dijual di situs asing:

1. Kepulauan Widi, Maluku Utara

Kepulauan Widi di Maluku Utara pernah menjadi sorotan setelah dilelang di situs online asing oleh PT Leadership Island Indonesia (LII). Lelang ini diumumkan oleh balai lelang Sotheby's Concierge dan bahkan menarik perhatian selebritas dunia seperti Shakira. Lelang tersebut dibuka pada 7 Desember 2022 dan ditutup pada 14 Desember 2022. Namun, pada laman resmi Sotheby's, iklan lelang masih tercantum hingga 24 Januari 2023.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian menjelaskan bahwa sebelumnya telah ada kesepakatan antara pemerintah daerah dan LII untuk mengelola laut tersebut sejak 2015. Setelah kabar lelang tersebar luas, pemerintah mencabut MoU pemanfaatan Kepulauan Widi karena dinilai melanggar aturan.

2. Pulau Gambar, Laut Jawa

Pada tahun 2012, Pulau Gambar di Laut Jawa diiklankan di situs www.privateislandonline.com. Pulau Gambar ditawarkan dengan harga USD 725 ribu atau setara dengan Rp 6,8 miliar (kurs Rp 9.500). Dalam informasi penjualannya, pulau itu disebutkan berada di kawasan Laut Jawa dengan luas 2,2 hektar.

Stius tersebut mendeskripsikan Pulau Gambar sebagai pulau unik dengan pantai indah dan cocok untuk hunian pribadi, serta menawarkan aktivitas menyelam, snorkeling, dan memancing.

3. Pulau Gili Nanggu, Lombok

Pulau Gili Nanggu di Lombok, NTB, yang memiliki luas 4,99 hektar pernah ditawarkan seharga Rp 9,9 miliar di situs yang sama. Pulau ini menawarkan berbagai fasilitas, termasuk 10 unit cottage, 7 unit bungalow, 1 unit restoran, mini bar, kamar, dan area pengembangbiakan kura-kura.

4. Pulau Ajab, Bintan

Selanjutnya, pada Januari 2018 Pulau Ajab di Kabupaten Bintan juga masuk dalam daftar pulau yang dijual di situs privateislandonline.com dengan harga 3,3 juta dolar AS atau sekitar Rp 44 miliar. Namun, setelah mendapat sorotan, situs tersebut mengklarifikasi bahwa Pulau Ajab hanya untuk disewakan, bukan dijual.

5. Pulau Lantigiang, Sulawesi Selatan

Pulau Lantigiang di Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan, pernah dikabarkan akan dijual seharga Rp 900 juta. Namun, isu penjualan ini dibantah oleh Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah. Pulau seluas 5,6 hektar ini masuk zona perlindungan bahari dan berada di wilayah Balai Taman Nasional Takabonerate.

6. Tiga Pulau di Mentawai

Pada 2009, tiga pulau di Kepulauan Mentawai, yaitu Pulau Makaroni, Pulau Siloinak, dan Pulau Kandui, dikabarkan dijual di situs asing dengan harga bervariasi. Pulau Makaroni seluas 14 hektar dihargai US$ 4 juta, Pulau Silionak seluas 24 hektar dihargai US$ 1,6 juta, dan Pulau Kandui seluas 26 hektar dihargai US$ 8 juta.

7. Pulau Punggu, NTT

Pulau Punggu yang berlokasi dekat Pulau Komodo sempat diiklankan di situs Skyproperty.org dengan harga US$ 11 juta atau sekitar Rp 135 miliar. Pulau ini memiliki luas 117 hektar dan telah bersertifikat hak milik.

8. Pasangan Pulau di Anambas, Kepulauan Riau

Situs privateislandonline.com, kembali menjual pulau yang ada di Indonesia. Berdasarkan pantauan per hari ini, pasangan pulau di Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau ditawarkan untuk dijual. Namun harganya tidak disebutkan.

Pulau yang lebih besar memiliki luas 141 hektar, sedangkan pulau yang lebih kecil memiliki luas 18 hektar. Kedua pulau ini dianggap cocok untuk resor ekologi dan investor internasional diizinkan untuk menyewa tanah di Indonesia.

9. Pulau Panjang, NTB

Terakhir ada Pulau Panjang di Nusa Tenggara Barat, dekat resor Amanwana di Pulau Moyo. Pulau yang digambarkan belum dikembangkan dan masih dalam kondisi alami ini ditawarkan untuk disewa dengan ukuran 33 hektar. Namun harganya tidak dicantum dalam situs www.privateislandonline.com. Hingga tulisan ini dibuat, Pulau Panjang masih dijajalkan di situs asing tersebut.

KARUNIA PUTRI | ANNISA FIRDAUSI I HARIS SETYAWAN

