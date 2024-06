BRI Insurance Raih Penghargaan MAIPARK Award 2024

Iklan

INFO BISNIS – BRI Insurance (BRINS) meraih penghargaan dari MAIPARK Award 2024 di Hutan Kota by Plataran, pada Kamis, 20 Juni 2024. Penghargaan ketegori Cedant Terbaik Pertumbuhan Premi Sesi Tahun 2023 itu diterima langsung oleh Ade Zulfikar, Direktur Teknik BRI Insurance. Terdapat 23 Perusahaan Asuransi Umum terbaik yang terpilih untuk menjadi penerima penghargaan MAIPARK Award 2024 dari beberapa kategori yakni modal dan pertumbuhan sesi terbaik.

Direktur Utama PT Reasuransi MAIPARK Indonesia Kocu Andre Hutagalung mengatakan, progres kemajuan pengembangan MAIPARK Catastrophe Model (MCM) 3.0. Program ini penting sebagai bagian dari upaya menciptakan pemodelan bencana yang reliable untuk Industri Asuransi Umum Indonesia.

Ade Zulfikar, Direktur Teknik BRI Insurance, menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh pihak yang selama ini memberikan kontribusi terbaiknya kepada BRI Insurance, sehingga membawa Perusahaan menjadi Perusahaan asuransi yang semakin dipercaya masyarakat.

“Menjadi penerima pengharagaan Perusahaan asuransi dengan kategori sebagai Cedant Terbaik Pertumbuhan Premi Sesi Tahun 2023, membuat BRI Insurance semakin memperkuat kualitas kinerjanya, sehingga tetap mampu mempertahankan kinerja terbaiknya dan juga turut berkontribusi dalam memberikan perlindungan jika terjadi hal yang tak terduga seperti gempa bumi, kecelakaan, dan segala risiko lainnya yang dapat terjadi dimana dan kapan saja,” kata Ade.

Dengan diraihnya penghargaan yang didapat BRI Insurance, menjadi motivasi dalam meningkatkan kreativitas dan kinerja yang semakin baik dengan selalu berinovasi untuk hadir memberikan solusi kepada masyarakat sesuai komitmen BRI Insurance untuk menjadi The Most Trusted Partner For Reliable Protection Solutions. (*)