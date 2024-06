Gubernur BI Klaim Rupiah Stabil walau Nilai Tukar Terus Melemah

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, mengklaim rupiah tetap stabil. Meskipun pada Jumat pagi, 14 Juni 2024, nilai tukar terhadap dolar Amerika Serikat menyentuh Rp 16.300.

“Rupiah kita sangat stabil, salah satu yang terbaik di dunia dan kita terus melakukan suatu langkah-langkah stabilisasi nilai tukar,” kata Perry di Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat.

Perry menjelaskan beberapa langkah yang dilakukan oleh BI seperti intervensi ke pasar uang, menarik portofolio asing ke dalam negeri, hingga mengukur harga saham IHSG. Ia meminta nilai tukar yang menyentuh Rp 16.300 per dolar itu dilihat dari akhir tahun lalu.

“Semua berjalan baik, stabil dan sudah diapresiasi oleh presiden,” kata dia membandingkan rupiah, dengan mata uang Korea, Filipina, hingga Thailand.

Kurs rupiah terhadap dolar AS pada perdagangan Jumat, dibuka melemah seiring pasar menunggu rilis sentimen konsumen Amerika Serikat Juni 2024. Rupiah turun 30 poin atau 0,18 persen menjadi Rp16.300 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp16.270 per dolar AS.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

"Pada hari ini, pelaku pasar menantikan rilis data consumer sentiment AS bulan Juni yang diperkirakan meningkat meskipun ekspektasi inflasi dalam 1 tahun diperkirakan melandai," kata Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede kepada ANTARA di Jakarta, Jumat.

Selain itu, Josua menuturkan perkembangan sentimen di Zona Euro juga diperkirakan mempengaruhi pergerakan pasar pada Jumat ini. Pada Kamis, 13 Juni 2024, volume perdagangan obligasi Pemerintah Indonesia tercatat sebesar Rp15,50 triliun, lebih rendah dibandingkan volume perdagangan pada Rabu, 12 Juni 2024, sebesar Rp16,33 triliun.

Josua memperkirakan rupiah akan berada di rentang Rp16.225 per dolar AS sampai dengan Rp16.325 per dolar AS pada perdagangan hari beredar pada 12 Juni 2024. Josua memperkirakan rupiah akan berada di rentang Rp16.225 per dolar AS sampai dengan Rp16.325 per dolar AS pada perdagangan hari ini.

Pilihan Editor: Jokowi soal Rupiah Loyo ke Rp 16.283 per Dolar AS: Semua Negara Dihantui Ketidakpastian