Harga Pangan Hari Ini: Beras, Telur, Daging Ayam Terpantau Naik

TEMPO.CO, Jakarta - Harga sejumlah bahan pangan hari ini Sabtu, 8 Juni 2024 terpantau cenderung naik. Berdasarkan pantauan di panel harga Badan Pangan Nasional, komoditas seperti beras, biji kedelai, bawang merah, bawang putih, minyak goreng curah, telur ayam ras dan daging ayam mengalami kenaikan harga.

Harga beras premium hari ini menyentuh Rp 15.630 per kg, naik sebesar Rp 190 atau 1,23 persen dibandingkan harga kemarin. Pada Sabtu pekan lalu, harga rerata nasional beras premium adalah Rp 15.450 per kg.

Adapun harga beras medium hari ini tercatat Rp 13.640 per kg atau naik Rp 250. Sepekan lalu, harga rata-rata beras medium berada pada level Rp 13.430 per kg.

Harga kedelai biji kering impor naik Rp 190 menjadi Rp 12.280 per kg. Angka ini naik sebesar 1,57 persen dibanding tahun harga kemarin. Kemudian, harga bawang merah naik Rp 2.130 atau 4,85 persen dari Rp 43.900 menjadi Rp 46.030. Pada pekan lalu, harganya tercatat senilai Rp 46.020 per kg.

Sama halnya dengan bawang putih bonggol yang naik harga Rp 1.640 menjadi Rp 43.960 per kg hari ini. Harga cabai rawit merah juga naik Rp 590 menjadi 47.320 per kg. Kemudian, harga daging ayam ras naik sebesar 7,7 persen atau Rp 2.820 ke level Rp 39.450 per kg. Harga daging ayam ras pada pekan lalu adalah Rp 37.480.

Sementara itu, harga telur ayam ras naik harga Rp 1.990 menjadi Rp 31.690 per kg. Data menunjukkan bahwa Sabtu lalu, harganya tercatat Rp 30.140 per kg. Guma konsumsi juga menunjukkan kenaikan harga dari Rp 18.210 kemarin menjadi Rp 18.840 per kg hari ini.

Lalu, ada minyak goreng kemasan sederhana yang tercatat naik Rp 1.230 menjadi Rp 19.070 per kg. Harga tepung terigu curah juga naik sebesar Rp 230 menjadi Rp 10.580 per kg. Tepung terigu kemasan naik harga sebesar Rp 820 menjadi Rp 14.160 per kg.

Dua jenis ikan mengalami kenaikan harga, yakni ikan kembung dan tongkol. Ikan kembung per kg hari ini tercatat seharga Rp 38.120, naik Rp 1.260 dibandingkan kemarin. Sementara ikan tongkol naik harga Rp 3.670 menjadi Rp 34.890 per kg.

Komoditas terakhir yang mengalami kenaikan harga hari ini adalah garam halus beryodium. Harga garam ini tercatat pada level Rp 12.060 per kg, naik Rp 520 dibandingkan kemarin.

