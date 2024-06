Mendag Zulhas Sidak ke Pasar Serang: Stok dan Harga Bahan Pokok Aman Menjelang Idul Adha

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas mengatakan bahwa stok dan harga sembako menjelang Idul Adha di pasar masih relatif aman. Diantaranya kebutuhan pokok berupa bawang merah, bawang putih, cabai, ayam, dan telur.

Dari hasil pemantauannya bawang merah, bawang putih, dan cabe per 1 kilogram seharga Rp 40 ribu. Harga telur ayam Rp 27 ribu per kilogram. Sementara harga ayam potong per ekor Rp 38 ribu.

"Ayam terlalu murah," kata Zulhas di Jalan Raya Serang KM 15, Kampung Baru, Kragilan, Serang, Banten, Kamis, 6 Juni 2024.

Sementara harga dan jumlah beras di pasar, kata Ketua Umum Partai Amanat Nasional itu, masih stabil. "Gula belum saya cek," kata dia. Menurut dia informasi mengenai stok dan harga barang itu dia cek di pasar Serang, Banten.

Sebelumnya Zulhas memantau barang elektronik sitaan di Serang. Barang itu berupa salon (loudspeaker), alat pengering rambut, kipas angin, hingga mesin potong rambut.

Barang itu disita karena tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI), Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan Hidup (K3L), dan Manual Kartu Garansi atau MKG. Barang-barang itu menurut dia, akan dimusnahkan. Sementara pemiliknya akan diberi sanksi administratif.

Sejumlah barang elektronik yang ditahan Kementerian Perdagangan itu mencakup 40.282 pieces barang elektronik. Barang elektronik ini terdiri dari sembilan jenis. Total barang yang disita tersebut senilai Rp 6,7 miliar. "99 persen barangnya dari Tiongkok," ucap dia.

