Konflik Iran-Israel Berpotensi Bikin Harga Material Naik, Bagaimana Nasib IKN?

TEMPO.CO, Jakarta - Konflik Iran-Israel diprediksi bisa mengerek harga bahan baku material. Potensi tersebut meningkat seiring melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Lantas, bagaimana dampaknya terhadap harga bahan baku material untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN?

Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Danis Sumadilaga tidak menampik potensi kenaikan harga tersebut. Sebab menurutnya, konflik itu memang akan berdampak ke semua sektor perekonomian.

“Kemungkinan naik ya pasti ada, karena kita kan bicara suplai,” tutur Danis ketika ditemui di Kementerian PUPR pada Jumat, 19 April 2024. “Mungkin berpengaruh, misalnya pada transportasi. Mungkin ada kenaikan itu.”

Sejauh ini, kata Danis, pemerintah belum mengidentifikasi lebih jauh soal potensi kenaikan harga bahan baku material ini. Namun, ia memastikan kontrak material yang sudah diteken tetap aman. Adapun dalam proyek pembangunan IKN yang sudah berjalan saat ini, kontrak nilainya sekitar Rp 70 triliun.

“Kontrak kita, kan, memang jelas, multiyears (tahun jamak). Kalau nanti ada kebijakan ekskalasi (kenaikan harga komponen), ya kita ikuti,” kata Danis. “Kalau memang terjadi, ya. Itu kan kebijakan, seandainya.”

Konflik di Timur Tengah memanas seiring rudal Israel yang menghantam sebuah lokasi di Iran pada Kamis malam, 18 April 2024. Itu adalah serangan balasan Israel terhadap serangan Iran sebagai tanggapan atas pengeboman konsulat Iran di Suriah.

Situasi berdampak pada pelemahan nilai tukar rupiah yang hingga kini masih di atas Rp 16.000 per dolar. Adapun dalam penutupan perdagangan akhir pekan ini, rupiah ditutup melemah 81 poin menjadi Rp 16.260 per dolar AS. Direktur PT Laba Forexindo Berjangka memprediksi rupiah dibuka fluktuatif dan ditutup menguat pada perdagangan Senin depan.

“Prediksinya, menguat di rentang Rp 16.210 hingga Rp 16.300,” kata Ibrahim melalui keterangan tertulis, Jumat, 19 April 2024.

