PT KAI: 93.000 Tiket Kereta untuk Arus Balik Lebaran hingga 21 April Masih Tersedia

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI menyebutkan ada sebanyak 93 ribu lebih ketersediaan tempat duduk untuk keberangkatan arus balik Lebaran hingga Ahad mendatang, 21 April 2022.

"Atau 18.600 kursi rata-rata per hari," ujar Manajer Humas PT KAI Daop 1 Jakarta Ixfan Hendriwintoko di Jakarta, Rabu, 17 April 2022, seperti dikutip dari Antara.

Ia mengimbau para pelanggan kereta api yang akan melakukan perjalanan di momen usai Lebaran bisa segera melakukan transaksi pembelian agar tidak kehabisan tiket.

Bagi Anda yang ingin mengetahui ketersediaan tiket, dapat melalui jalur online bisa mengecek via Aplikasi KAI Access yang dapat diunduh secara gratis di perangkat Android dan iOS. "Aplikasi Access by KAI juga dapat digunakan untuk pemesanan tiket, perubahan jadwal dan pembatalan tiket," ucap Ixfan.

Selain melalui aplikasi, kata dia, pemesanan tiket juga dapat dilakukan melalui agen resmi penjualan online dan ritel yang sudah bekerja sama dengan KAI.

Lebih jauh, Ixfan mengingatkan pelanggan KA agar memperhatikan aturan barang bawaan yakni volume maksimal adalah 20 kg atau volume 100 dm3 dengan dimensi maksimal 70 cm x 48 cm x 30 cm.

Bagasi yang melebihi berat dan/atau ukuran sebagaimana dimaksud, sampai dengan setinggi-tingginya 40 kg atau dengan volume 200 dm3 (dengan dimensi maksimal 70 cm x 48 cm x 60 cm), diperbolehkan dibawa dengan dikenakan bea kelebihan bagasi atau membeli tempat duduk ekstra.

“Biaya tambahan atas bagasi yaitu untuk kelas eksekutif Rp10.000 per kg, kelas bisnis Rp6.000 per kg dan kelas ekonomi Rp 2.000 per kg,” tutur Ixfan.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Tak hanya itu, pelanggan KA tidak boleh membawa barang-barang tertentu di dalam bagasi kereta api. Sejumlah barang yang dilarang dibawa itu adalah barang-barang yang mudah terbakar, senjata api/ senjata tajam, narkotika, obat-obatan terlarang dan zat aditif lainnya, benda/barang yang berbau menyengat serta hewan peliharaan.

“Pelanggan KA yang akan bepergian menggunakan jasa layanan KAI juga dihimbau agar datang lebih awal ke stasiun pemberangkatan minimal 1 jam sebelum keberangkatan KA nya,” kata Ixfan.

KAI Daop 1 Jakarta terus melakukan sejumlah persiapan pada arus balik diantaranya menambah ketersediaan kursi pada area tunggu. Dengan begitu, penumpang yang baru tiba dan menunggu jemputan tidak berdiri dan meletakkan barang nya pada area tertentu yang dapat mengganggu arus lalu lalang di stasiun.

Sejumlah petugas customer service mobile (CSM) juga disiapkan untuk melayani informasi dan mengatur alur calon penumpang yang baru tiba. Petugas tambahan untuk pengatur kendaraan juga disiapkan di sejumlah titik pada area parkir stasiun.

Dari sisi keamanan dan keselamatan, PT KAI bekerja sama dengan TNI-Polri untuk pengamanan seluruh objek vital pada masa angkutan Lebaran. "Kerja sama dengan Basarnas dan 45 provider rumah sakit juga dilakukan guna percepatan penanganan kondisi darurat,” kata Ixfan.

Ia juga menyebutkan masyarakat bisa mengakses informasi terkait tiket dan perjalanan KA pada masa angkutan Lebaran. Caranya dengan menghubungi customer service di stasiun serta contact center KAI melalui telepon di 121, WhatsApp 08111-2111-121, email cs@kai.id, atau media sosial KAI121.

Pilihan Editor: Arus Balik: Jumlah Penumpang Kereta hingga Angka Kecelakaan Turun