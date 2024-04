Deretan Destinasi Wisata Terfavorit di 3 Provinsi Selama Libur Lebaran, Apa Saja?

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) mengungkap sejumlah destinasi wisata yang mengalami lonjakan signifikan selama musim libur lebaran 2024. Sederet destinasi itu tersebar di tiga provinsi utama, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Utama Kemenparekraf, Nia Niscaya, menyampaikan bahwa Pantai Pangandaran menjadi destinasi wisata di kawasan Jawa Barat yang paling banyak didatangi wisatawan.

"Pantai Pangandaran mengalami lonjakan hingga 20.223 pengunjung pada tanggal 12 April dan okupansi hotelnya 95 persen," kata Nia saat menghadiri acara The Weekly Brief with Sandi Uno (WBSU) di Gedung Sapta Pesona Kemenparekraf, Selasa, 16 April 2024.

Nia juga menjabarkan bahwa lokasi wisata yang juga diminati di Jawa Barat antara lain Ciwidey dan Lembang.

Sementara di Jawa Tengah, Nia menyampaikan terdapat dua destinasi wisata yang menjadi primadona, yaitu Pantai Menganti di Kebumen dan Candi Borobudur di Magelang. Keduanya memicu okupansi hotel sebesar 75-80 persen.

"Lonjakan tertinggi 21.952 pengunjung pada 13 April di pantai Menganti dan 13.708 pengunjung pada tanggal 12 April di Borobudur," ujarnya.

Lebih lanjut, Nia juga menyebut bahwa Telaga Sarangan yang terletak di Magetan menjadi andalan provinsi Jawa Timur. "Jumlah kunjungan mencapai 23.911 orang pada tanggal 13 April dengan okupasi hotel mencapai 60-90 persen," tuturnya.

Selain tiga provinsi di Pulau Jawa tersebut, Nia juga menyebut bahwa wisatawan turut berlibur ke Bali. "Bali tidak ketinggalan dengan okupansi hotel sampai 80 persen," tuturnya.

