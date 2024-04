Bos Apple Tim Cook Tiba di Indonesia, Makan Sate Ayam sebelum Bahas Investasi dengan Presiden Jokowi

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Chief Executive Officer atau CEO Apple, Tim Cook mengabarkan dirinya sudah tiba di Indonesia. Kabar itu ia siarkan lewat akun media sosial X @tim_cook pada Selasa malam, 16 April 2024.

Bos Apple itu tampak sedang menikmati sate ayam dalam lawatannya ke Indonesia. Menurut dia, menyantap sate ayam menjadi satu hal yang sempurna untuk memulai harinya di Jakarta.

Baca Juga: Dua Langkah Jokowi Antisipasi Dampak Serangan Iran ke Israel

"Halo Indonesia, apa kabar? Sate Ayam with iPhone photographer Sofyan Pratama was a perfect way to start my time in Jakarta!" tulis Bos Apple Tim Cook.

Bos Apple Tim Cook juga menyatakan bahwa tidak sabar bertemu dengan komunitas kreatif serta para pengembang yang dimiliki Indonesia. "Looking forward to meeting even more of Indonesia's creative community and developers while I'm here!" katanya.

Sebelumnya, bos Apple ini sudah dijadwalkan bertemu dengan Presiden Joko Widodo alias Jokowi di Istana Negara, Jakarta pada Rabu, 17 April 2024. Hal itu dikonfirmasi oleh Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo Budi Arie Setiadi.

Baca Juga: Presiden Jokowi Terima CEO Apple Tim Cook di Istana Pagi Ini

"Rencananya CEO Apple Tim Cook akan diterima Presiden Jokowi di Istana Merdeka jam 09.30," ujarnya, Selasa, 16 April 2024.

Budi mengungkapkan dalam agenda pertemuan hari ini bakal dibahas peluang investasi Apple di Indonesia. Ia menilai peluang investasi dengan Apple ini patut didukung, sebab Indonesia menjadi bagian penting dari ekosistem kemajuan teknologi," ucapnya.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Terpisah, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita berharap ada potensi investasi saat kunjungan Bos Apple Tim Cook ke Indonesia. "Ya mudah-mudahan. Kalau dengan Apple kita sudah bicara cukup lama," katanya.

Ia menyatakan bahwa ada kebijakan yang sudah dikeluarkan kementeriannya untuk perusahaan teknologi asal Amerika Serikat itu. "Kita bicara ada kebijakan, bukan kebijakan khusus. Tapi ada kebijakan yang kita keluarkan untuk Apple," ujar Agus.

Ia menyatakan bahwa kebijakan yang dibuat untuk Apple ialah pengimbangan Tingkat Komponen Dalam Negeri atau TKDN untuk produk-produk buatan Apple.

Ia menilai, Apple juga sudah berkomitmen meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia lewat Apple Academy. Terbaru, rencananya Apple Academy bakal dibuka di Bali, setelah sebelumnya ada di Tangerang dan Batam.

Pilihan Editor: Bos Apple Bertemu Jokowi Hari Ini di Istana Merdeka, Apa yang Dibicarakan?