Pakar Ini Sebut Konflik Iran-Israel Tak akan Pengaruhi Harga Emas dan Minyak Berkepanjangan

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi memprediksi harga emas dan minyak tidak akan terpengaruh secara signifikan menyusul peristiwa serangan Iran terhadap Israel.

"Serangan yang terjadi di hari Minggu tidak berdampak pada pasar Asia hari ini. Rupanya emas dunia turun, minyak mentah pun stagnan," kata Ibrahim kepada Tempo saat dihubungi via telepon, Senin, 15 April 2024.

Ibrahim menyebut harga emas untuk saat ini berada di level $ 2.357 per ounce yang sebelumnya mencapai angka $ 2.430 per ounce. Sementara itu, harga minyak mentah kini berada di angka $ 85,35 per barel yang sebelumnya mencapai $ 87,63 per barel.

Lebih lanjut, Ibrahim juga memprediksi tak akan ada serangan lanjutan yang akan dilakukan oleh Iran terhadap Israel. Dia juga memperkirakan tak akan ada serangan balasan dari Israel ke Iran.

Ibrahim mengatakan, proyeksinya ini sesuai dengan pernyataan Presiden Amerika Serikat Joe Biden yang menentang penyerangan balik Israel terhadap Iran. Menurut dia, konflik Iran-Israel tak akan berlangsung lama sehingga tak berpengaruh banyak terhadap harga emas dan minyak.

"Serangan Iran terhadap Israel tidak berdampak sama sekali untuk saat ini karena komentar Iran dan Israel, dan juga Joe Biden, " ujarnya.

