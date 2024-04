10 Orang Terkaya di Dunia Masih Didominasi AS, Milyuner Cina Peringkat Berapa?

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pengusaha Amerika Serikat masih mendominasi daftar peringkat teratas Orang Terkaya di Dunia 2024 versi Forbes. Dari daftar 10 besar, delapan di antaranya orang AS, sementara dua lainnya dari Prancis dan India.

Namun posisi teratas ditempati pemilih perusahaan tas mahal Louis Vuitton, keluarga Bernard Arnault dari Prancis dengan kekayaan sampai 233 miliar dolar AS, demikian dikutip dari Forbes.com, Sabtu, 13 April 2024.

Satu-satunya warga India yang nyelip di 10 besar adalah Mukesh Ambani, yang mempunyai sejumlah bisnis di antaranya batu bara, operator pelabuhan, dan pengelolaan bandara swasta terbesar di India. Ambani berada di posisi kesembilan dengan kekayaan 116 miliar dolar AS.

Elon Musk, pemilik Tesla dan SpaceX serta media sosial X, berada di posisi kedua Orang Terkaya di Dunia dengan 195 miliar dolar AS.

Bos Amazon,com, Jeff Bezos di posisi ketiga dengan 194 miliar dolar AS, disusul pemilik Facebook Mark Zuckerberg yang mencatatkan kekayaan 177 miliar dolar AS.

Peringkat kelima ditempati pemilik perusahaan teknologi Oracle, Larry Ellison (141 miliar dolar AS), diikuti Warren Buffet (133 miliar dolar AS), duet Microsof, Bill Gates (128 miliar dolar AS) dan Steve Ballmer (121 miliar dolar AS), serta Larry Page (Google/ 114 miliar dolar AS) di peringkat ke-10.

Lalu di mana posisi pengusaha Cina, yang negaranya dalam beberapa tahun terakhir menjadi kekuatan ekonomi terbesar dunia membayang-bayangi AS dan meminggirkan negara-negara Eropa serta Jepang?

Pengusaha Cina terkaya adalah Zhong Shanshan, pemilik sejumlah perusahaan di bidang farmasi dan makanan. Ia menempati peringkat ke-24 Orang Terkaya di Dunia dengan kekayaan 62,3 miliar dolar AS.

Pemilik TikTok, Zhang Yimin, berada di posisi ke-27 bersama-sama dengan orang terkaya di Indonesia, Prajogo Pangestu, dengan kekayaan 43,4 miliar dolar AS.

Pemilik perusahaan e-commerce Colin Huang berada di urutan ke-33 dengan kekayaan 38,9 miliar dolar AS, diikuti raja game William Ding, pemilik NetEase (peringkat ke-46/ 33,5 miliar dolar AS), Ma Huateng pemilik Tencent berada di posisi ke-57 dengan kekayaan 30,2 miliar dolar AS, dan keluarga He Xiangjan dengan kekayaan 25,1 miliar dolar AS.

Pemilik Ali Baba, Jack Ma, di posisi ke-81 dunia dengan kekayaan 24,5 miliar dolar AS. Pemilik pabrik mobil Geely, Eric Li berada di posisi ke-109 dengan kekayaan 16,9 miliar dolar AS. Pengusaha otomotif lain, Wang Chuanfu yang mendirikan pabrik mobil listrik BYD, di posisi 131 dunia dengan kekayaan 14,2 miliar dolar AS.

