Jangan kaget, Pulang dari Mudik Dapat 'Surat Cinta' Tilang Ganjil Genap

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah memberlakukan berbagai rekayasa lalu lintas untuk melancarkan arus mudik Lebaran 2024 ini. Beberapa langkah yang diambil, di antaranya memberlakukan jalur contraflow di Tol Cikampek, sistem one way dari Cipali sampai Semarang, dan sistem ganjil genap.

Contraflow dilaksanakan pada 5-11 April 2024 mulai Km 36 hingga Km 72 Tol Cikampek untuk arus mudik dan 12-16 April dari Km 72 hingga Km 36.

VP Corporate Secretary and Legal PT Jasamarga Transjawa Tol Ria Marlinda Paallo dalam keterangan di Jakarta, Rabu, 10 April 2024, mengatakan kebijakan rekayasa lalu lintas contraflow guna mengurai peningkatan volume kendaraan pada periode Hari Raya Idul Fitri 1445 H yang terjadi di Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek.

"Atas diskresi dari pihak Kepolisian, PT Jasamarga Transjawa Tol melakukan rekayasa lalu lintas kendaraan arah Cikampek," katanya.

One Way atau satu arah dilaksanakan mulai Km 72 hingga Km 414 Kalikangkung, Semarang pada 5-9 April 2024. Sedangkan untuk arus balik, sistem one way dilakukan mulai 12 April hingga 16 April di Km 414 hingga Km 72.

Selain kedua rekayasa lalu lintas itu, polisi juga memberlakukan sistem ganjil genap atau gage seperti pembatasan yang dilakukan di Jakarta. Aturan ini berlaku untuk jalan tol Trans Jawa dari Km 0 hingga Km 414.

Jadwal ganjil genap sebagai berikut:

Arus Mudik

5 - 7 April 2024: Pukul 14.00 - 24.00 WIB

8 April 2024: Pukul 08.00 - 24.00 WIB

9 April 2024: Pukul 08.00 - 24.00 WIB

Arus Balik

12 April 2024: Pukul 14.00 - 24.00 WIB

13 April 2024: Pukul 08.00 - 24.00 WIB

14 - 16 April 2024: Pukul 08.00 - 08.00 WIB

Jumlah pemudik menggunakan mobil pribadi pada Lebaran tahun ini, menurut Kementerian Perhubungan, turun cukup siginifikan. Berdasarkan catatan Jasa Marga, sampai H-2 Lebaran 2024, mobil pemudik yang melintas sebanyak 1.136 ribu, atau turun 41 persen dibanding periode sama tahun lalu.

Menurut Kepala Korlantas, Irjen Pol. Aan Suhanan, jumlah kendaraan pemudik yang melintas ke arah timur dari Jakarta sekitar 100 ribu hingga 135 ribu sehingga tidak menimbulkan kemacetan.

Ia mengatakan, pemberlakukan ganjil genap ikut menurunkan kepadatan karena pemudik tidak mau melanggar lalu lintas.

Namun demikian, pada dua hari pertama pemberlakukan ganjil genap, ada sekitar seribu pelanggar.

"Gage terus diberlakukan. Ini juga salah satu yang mungkin mengakibatkan ini flat," katanya.

Menurut dia, masyarakat yang mudik banyak mengikuti aturan rekayasa lalu lintas yang diberlakukan pihaknya sesuai jadwal, termasuk ganjil-genap.

Pelanggar aturan ganjil genap ini terekam kamera ETLE. Mereka akan dikirimi surat tilang alias bukti pelanggaran elektronik. Biasanya, denda pelanggaran akan dikenakan saat pelanggar memperpanjang STNK.

Jadi jangan kaget, selepas mudik Anda akan mendapat surat 'cinta" tilang jika melanggar aturan ganjil genap ini.

ANTARA

