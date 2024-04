Daging Sapi Mencapai Rp 150 Ribu, Menteri Perdagangan: Padahal sudah Bebas Impor

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menanggapi harga daging sapi yang mencapai Rp 150.000 per kilogram pada H-1 Lebaran Idul Fitri 2024. Menurutnya aturan impor daging saat ini sudah bebas.

“Kalau daging Rp 130.000 sampai Rp 140.000 rata-rata. Impor sudah hampir bebas, kami beri izin,” kata Zulhas di rumah pribadinya, Cipinang, Jakarta Timur pada Rabu, 10 April 2024.

Zulhas tidak berbicara secara detail apa alasan harga daging sapi tinggi padahal izin impor sudah dibebaskan oleh Kementerian Perdagangan.

Pantauan Tempo dari data Badan Pangan Nasional per hari ini daging sapi murni Rp 138.530 per kilogram harganya turun dibanding kemarin 9 April 2024 Rp 144.660 per kilogram.

Sebelumnya, salah satu pedagang daging sapi di Pasar Palmerah, Emi mengatakan harga daging sapi pada h-1 Lebaran Idul Fitri mencapai Rp 150.000 per kilogram.

Komoditas lain, seperti telur ayam hari ini Rp 31.190 per kilogram sebelumnya Rp 30.970 per kilogram, daging ayam ras Rp 38.450 per kilogram sebelumnya Rp 40.300 per kilogram dan jagung peternak Rp 8.310 per kilogram sebelumnya Rp 7.860 per kilogram.

