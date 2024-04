Ini Harga Daging Sapi H-1 dari Lebaran 2021 sampai Sekarang, Mana Lebih Mahal?

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Harga daging sapi lokal di Jakarta pada H-1 Lebaran atau sehari sebelum Idul Fitri 2024 mencapai Rp 150 ribu per kilogram. Harga ini ini naik dari sebelumnya antara Rp 135 ribu sampai Rp 145 ribu.

Salah satu pedagang daging sapi, Emi, penjual daging sapi di Pasar Palmerah menyebutkan, “Hari ini Rp 150 ribu per kilogram,” kata Emi dihubungi Tempo melalui pesan singkat pada Selasa, 9 April 2024.

Harga daging sapi ini biasa naik di hari-hari besar seperti Lebaran. Pada Hari Raya di tahun-tahun sebelumnya, harga daging sapi juga dijual di harga sekitar otu.

Menurut catatan Tempo, pada Lebaran 2021 ketika pandemi Covid-19 masih melanda dan masyarakat diminta tidak mudik untuk mencegah penyebaran virus corona, harga daging sapi di Jakarta dibanderol antara Rp140.000-150.000 per kg. Padahal, sebelumnya harga daging sapi di Pasar Induk Kramat Jati masih dijual sebesar Rp120.000 per kg.

Pada Lebaran 2022, ketika Covid-19 mulai melandai dan mudik sudah diizinkan, harga daging sapi di sejumlah pasar di Jakarta tembus Rp160.000.

Harga yang sama juga terjadi pada Lebaran 2023, yakni bertahan di angka Rp 160 ribu per kg.

Harga komoditas lain juga naik

Cabai menjadi komoditas yang mengalami kenaikan harga paling tinggi. Tercatat cabai merah keriting naik 9,27 persen menjadi Rp 51.020 per kilogram. Kemudian cabai rawit merah naik 6,16 persen menjadi Rp 51.330 per kilogram.

Harga bawang merah juga melonjak 3,96 persen menjadi Rp 40.700 per kilogram. Sedangkan harga bawang putih bonggol naik 0,47 persen menjadi Rp 42.330 per kilogram.

Di sisi lain, harga beras premium turun 0,43 persen menjadi Rp 16.080 per kilogram. Harga beras medium juga turun menjadi Rp 13.940 per kilogram. Telur ayam juga tercatat turun harga sebesar 0,52 persen menjadi Rp 30.720 per kilogram.

Sebelumnya, Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) atau Bapanas Arief Prasetyo Adi menjamin ketersediaan stok pangan tercukupi hingga penyelenggaraan Pemilu pada Februari dan Lebaran April 2024.

Arief juga menjamin stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk pelaksanaan bantuan pangan beras tahun 2024 senantiasa secured dan mencukupi. Adapun satu kali tahap penyaluran bantuan beras selama tiga bulan membutuhkan beras sekitar 660 ribu kilogram.

Untuk memastikan ketersediaan pangan, Bapanas sempat menggelar Forum Rembug Pangan Pengamanan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Puasa dan Idul Fitri 2023. Forum ini dihadiri perwakilan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, BUMN, Satgas Pangan Polri, serta asosiasi dan pelaku usaha pangan dari setiap komoditas.

RIANI SANUSI PUTRI

