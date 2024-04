Pemudik Masih Padat, One Way Cipali-Semarang Diperpanjang sampai Senin

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Rekayasa lalu lintas satu arah atau one way dari Kilometer 72 Jalan Tol Cipali sampai Kilometer 414 Gerbang Tol Kalikangkung dilanjutkan hingga Senin, 8 April 2024, pukul 24.00 WIB. Corporate Communication dan Community Development Group Head Jasa Marga Faiza Riani mengatakan hal ini dilakukan karena lalu lintas kendaraan pemudik yang masih padat dari Jakarta menuju Semarang.

“Peningkatan lalu lintas juga diprediiksi masih akan berlanjut hingga pagi hari (Senin, 8 April),” kata Faiza melalui keterangan tertulis pada Ahad malam, 7 April 2024.

Selain one way, Faiza mengatakan contraflow dua lajur di KM 47 sampai KM 70 Jalan Tol Jakarta-Cikampek arah Cikampek juga diberlakukan. Kemudian, one way dari KM 70 Jalan Tol Jakarta-Cikampek sampai KM 414 GT Kalikangkung Jalan Tol Batang-Semarang, dan one way lokal dari KM 428 Jatingaleh Jalan Tol Semarang Seksi ABC smpai KM 442 GT Bawen Jalan Tol Semarang-Solo.

“Rekayasa lalu lintas bersifat situasional sesuai diskresi kepolisian. Pengguna jalan diimbau untuk selalu berhati-hati dan mematuhi arahan petugas di lapangan,” tutur Faiza.

Jasa Marga juga mengimbau pengguna jalan mengunduh aplikasi Travoy untuk mendapatkan informasi lalu lintas terkini. Selain itu, kata Faiza, pengguna jalan bisa mengakses informasi lalu lintas melalui One Call Center Jasa Marga di nomor 14080, Akun X @PTJASAMARGA dan media sosial resmi Jasa Marga.

