Apa Itu Tiket Kereta Go Show? Ketahui Panduan Cara Belinya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Tiket kereta khususnya untuk kereta api jarak jauh biasanya harus dipesan dari jauh-jauh hari. Tapi ternyata, PT Kereta Api Indonesia (KAI) menyediakan fasilitas tiket go show, yang memungkinkan masyarakat membeli tiket secara mendadak di hari keberangkatan. Lantas, apa itu tiket go show dan bagaimana cara belinya?

Tiket go show adalah sistem pembelian tiket kereta yang memungkinkan penumpang bisa membeli tiket secara langsung di loket stasiun maupun via aplikasi.

Jika biasanya tiket kereta harus dipesan dari jauh-jauh, maka pembelian tiket go show bisa dilakukan secara mendadak sekitar 3 jam sebelum keberangkatan.

Selain bisa dibeli secara mendadak, tiket go show terkadang juga menawarkan harga yang lebih murah daripada tiket reguler.

Harga tiket kereta go show lebih terjangkau karena bertujuan untuk mengisi kursi yang masih kosong pada rute dan jenis kereta tertentu. Tak heran, tiket kereta go show sering menjadi incaran masyarakat.

Meski begitu, tidak setiap saat tiket kereta go show bisa dibeli. Sebab, tiket ini hanya akan dijual selama persedian masih ada.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Agar bisa membelinya, pastikan untuk bertanya terlebih dahulu ke petugas baik di loket maupun cek secara berkala di aplikasi.

Cara Beli Tiket Kereta Api Secara Go Show

Bagi Anda yang berminat membeli tiket secara go show, terdapat dua cara pembelian yang bisa dilakukan. Cara beli tiket kereta go show bisa melalui offline di loket stasiun kereta atau melalui melalui aplikasi Access by KAI. Berikut adalah langkah-langkahnya.

Cara Beli Tiket Kereta Go Show Langsung di Loket

Datang ke loket stasiun kereta api minimal 3 jam sebelum keberangkatan. Sampaikan kepada petugas loket bahwa Anda ingin membeli tiket go show , sertakan tujuan perjalanan dan jumlah penumpang. Petugas akan memberikan informasi mengenai ketersediaan tiket go show , termasuk harga dan kelas kereta. Jika tiket masih tersedia, lanjutkan proses pembelian. Tunjukkan kartu identitas untuk proses pembelian. Lakukan pembayaran kepada petugas dan Anda akan menerima tiket dengan kode booking. Anda dapat langsung naik ke kereta (boarding).

Cara Beli Tiket Kereta Go Show Lewat Aplikasi Access by KAI

Buka aplikasi Access by KAI dan masuk menggunakan akun yang terdaftar. Pastikan Anda memesan tiket 2 jam sebelum keberangkatan. Pilih menu pembelian tiket, tentukan stasiun keberangkatan dan tujuan. Pilih tanggal keberangkatan dan jumlah penumpang. Klik "Cari Tiket" untuk melihat daftar kereta dengan kursi tersedia dan tarif go show. Pilih kereta, isi data pemesan dan penumpang. Pilih kursi yang diinginkan dan pastikan data yang dimasukkan benar. Pilih metode pembayaran, lakukan pembayaran, dan Anda akan menerima kode booking. Kode tersebut akan digunakan saat berangkat.

RIZKI DEWI AYU

Pilihan Editor: KAI Operasikan KA Argo Bromo Anggrek dengan Kereta Eksekutif New Generation Mulai Hari Ini, Apa Saja Fasilitasnya?