East Flyover Bandara Soekarno - Hatta Beroperasi 1 April, Simak Rutenya

TEMPO.CO, Jakarta - PT Angkasa Pura II akan mengiperasikan East Flyover atau jembatan layang Little Semanggi pada Senin 1 April 2024. Dengan dioperasikannya jembatan layang yang pembangunannya sempat terhenti karena pandemi Covid-19 ini, arus lalu lintas dari dan menuju Bandara Soekarno - Hatta via Perimeter Utara dan Perimeter Selatan dialihkan melalui East Flyover atau Little Semanggi.

East Flyover merupakan jalur yang menghubungkan akses dari dan menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta via Perimeter Utara dan Perimeter Selatan melewati jembatan utama.

"East Flyover akan beroperasi pada 1 April 2024, kami memahami bahwa pengalihan dan perubahan jalan dapat menyebabkan ketidaknyamanan bagi pengguna jalan," ujar Senior Manager of Branch Communication & Legal, M. Holik Muardi dalam keterangan tertulis, Sabtu 30 Maret 2024.

Menurut Holik, dengan dilakukannya pengalihan arus lalu lintas menuju bandara via Perimeter Utara dan Perimeter Selatan, East Flyover (area pintu masuk bandara) resmi beroperasi. Pengoperasian East Flyover ini diambil sebagai respons atas meningkatnya volume kendaraan dan demi memastikan pengalaman perjalanan penumpang ke bandara lebih lancar. Dia mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk memperhatikan petunjuk dan pengaturan lalu lintas yang telah ditetapkan selama pengalihan ini.

“Saat ini kami telah mensosialisasikan pengalihan dan perubahan jalan dari dan menuju bandara melalui signed atau banner himbauan di beberapa titik jalur serta melalui media sosial Soekarno-Hatta agar masyarakat mengetahui perubahan jalur tersebut,” ujar Holik. “Kami berharap masyarakat dapat beradaptasi dengan pengalihan dan perubahan jalan ini"

Berikut pengalihan dan penutupan jalan di Bandara Soekarno-Hatta:

1. Pengalihan Lalu Lintas

Pengguna jalan dari dan menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta dari arah Perimeter Selatan dan Perimeter Utara diimbau untuk menggunakan perubahan jalur yang telah disediakan.

Rute Perimeter Utara ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta: Perimeter Utara – East Flyover – Perimeter Selatan – Pos 25 Selatan – Diagonal Selatan – Jalan P1

Rute Perimeter Selatan ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta: Perimeter Selatan – Pos 25 Selatan – Diagonal Selatan – Jalan P1

Rute Bandara Internasional Soekarno-Hatta ke Perimeter Utara: Jalan P2 – Diagonal Utara – Perimeter Utara

Rute Bandara Internasional Soekarno-Hatta ke Perimeter Selatan: Jalan P2 – Diagonal Utara – Putaran Utara – East Flyover – Perimeter Selatan

Rute Perimeter Utara ke Perimeter Selatan: Perimeter Utara – East Flyover - Perimeter Selatan Rute Perimeter Selatan ke Perimeter Utara Perimeter Selatan – Pos 25 Selatan – East Flyover - Perimeter Utara

2. Penutupan Jalan

Penutupan akses U-turn dari Jalan P2 menuju Jalan P1. Kendaraan yang akan memutar balik dari Jalan P2 dapat menggunakan rute berikut ini: Jalan P2 – Diagonal Utara – Putaran Utara – East Flyover – Pos 25 Selatan – Diagonal Selatan – Jalan P1 dan seterusnya

