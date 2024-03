Terkini Bisnis: Penjelasan NGO dan OIKN Atas Sengkarut 'Penggusuran' Warga, Bos Lion Group Angkat Bicara

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Kamis sore, 21 Maret 2024 dimulai dengan kabar 'penggusuran' warga RT 05 Pemaluan, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur yang berada di area Ibu Kota Negara (IKN) oleh Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN, banyak menjadi sorotan akhir-akhir ini.

Kemudian informasi mengenai Ekonom The Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didin S. Damanhuri sangat prihatin atas dugaan korupsi yang terendus di lingkaran Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).

Selain itu berita tentang bos maskapai Lion Group Rusdi Kirana angkat bicara terkait insiden pilot dan co-pilot maskapai Batik Air yang tertidur saat penerbangan. Berikut adalah ringkasan dari ketiga berita tersebut:

1. Sengkarut 'Penggusuran' Warga di IKN, Ini Kata NGO dan OIKN

Amnesty International dan Konsorsium Pembaruan Agraria langsung mempertanyakan janji pemerintah bahwa pembangunan IKN itu tidak akan diwarnai penggusuran.

Sementara Kepala OIKN Bambang Susantono menegaskan tidak ada penggusuran yang dilakukan terhadap warga di Kecamatan Sepaku, terkait proyek pembangunan IKN.

