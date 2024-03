BRI Group Buka Pendaftaran Mudik Asyik Bersama BUMN 2024

Iklan

INFO BISNIS – PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk bersama PT. Pegadaian dan PT. Permodalan Nasional Madani kembali menyelenggarakan Mudik Asyik Bersama BUMN 2024 dengan total 6.441 orang peserta mudik.

Direktur Bisnis Mikro BRI, Supari, mengataakan BRI, Pegadaian, dan PNM telah menyiapkan 85 armada bus dengan rute jalur mudik Jakarta – Yogyakarta (via jalur Selatan), Jakarta – Wonogiri (via jalur Utara) dan Jakarta – Surabaya (via tol Trans Jawa).

“Kegiatan ini merupakan upaya perusahaan BUMN untuk memudahkan masyarakat mudik dengan aman dan nyaman bagi masyarakat,” kata Supari.

Pendaftaran dibuka pada 19-21 Maret 2024. Masyarakat yang berminat bisa mengisi formulir yang tersedia secara daring (online) di alamat https://bbri.id/BRIMudikBUMN2024. Peserta yang terpilih dan memenuhi syarat akan dihubungi oleh panitia penyelenggara, dan BRI pun tidak memungut biaya apapun kepada peserta mudik.

Penyelenggaraan ini merupakan bagian dari Kementerian BUMN yang menggelar program “Mudik Asyik Bersama BUMN 2024”. Tahun ini, sebanyak 84 perusahaan BUMN dan anak Perusahaan BUMN, telah siap menyambut dan melayani sebanyak lebih dari 80.215 pemudik.

Para pemudik akan terbagi ke dalam tiga moda transportasi, yaitu 1.225 unit Bus, 60 unit kereta api dan 15 unit kapal laut dengan tujuan lebih dari 200 kota yang tersebar di seluruh Indonesia.

Dalam Press Conference Mudik Bersama BUMN 2024 di Jakarta, Menteri BUMN RI Erick Thohir mengatakan “Mudik Bersama BUMN telah menjadi agenda rutin BUMN, hal ini sebagai wujud komitmen BUMN untuk terus memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia," kata Erick.

Ia menambahkan, program ini juga menjadi komitmen Kementerian BUMN dan BUMN yang konsisten dalam mendukung penyelenggaraan arus mudik yang kondusif dengan mengedepankan keamanan dan keselamatan pemudik. Melalui program ini, diharapkan tercipta perjalanan yang lebih aman, nyaman, dan sehat bagi para pemudik.

Diperkirakan tahun ini terjadi peningkatan pemudik hingga 22 persen. Guna menghadapi hal tersebut, Erick memastikan semua persiapan untuk program mudik bersama tahun ini telah dilakukan dengan baik. Mulai dari penyiapan armada transportasi, pengaturan rute perjalanan, hingga penyediaan fasilitas dan pelayanan yang memadai selama perjalanan. (*)