Besok KAI Tebar Diskon Kereta Mudik Lebaran, Tiket Eksekutif Hanya RP 150 Ribu

TEMPO.CO, Jakarta - PT Kereta Api Indonesia atau KAI (Persero) menyediakan 38.000 tiket kereta api dengan harga diskon di program Ramadhan Festive 2024 khusus untuk arus mudik lebaran dan arus balik Lebaran 2024. Program tarif promo ini dilakukan dengan dua mekanisme, yaitu promo reguler dan promo flash sale.

Sebanyak 32.720 kursi yang tersedia dibanderol dengan harga promo reguler, sedangkan sebanyak 6.000 kursi yang tersedia dijual dengan harga promo flash sale. Direktur Komersial PT KAI Hadis Surya Palapa menyatakan, bahwa program tarif promo ini diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan.

"Kami berikan tarif menarik, tapi safety, pelayanan, pengalaman, dan kualitas perjalanan kami tetap jaga dan prioritas utama," ucapnya saat menghadiri The Weekly Brief with Sandi Uno di Gedung Sapta Pesona, Jakarta, pada Senin, 18 Maret 2024.

Promo flash sale ini hanya dibuka pada 21 Maret 2024 dari pukul 13.00 sampai 14.00 WIB. Masyarakat diberi waktu satu jam untuk berebut mendapatkan tiket kereta api kelas Eksekutif dengan harga promo Rp 150 ribu.

Sementara untuk promo reguler ini baru akan dibuka pada 20 Maret hingga 21 Maret 2024, khusus untuk keberangkatan arus mudik pada 27 Maret sampai 11 April 2024, dan keberangkatan arus balik pada 13 sampai 26 April 2024.

Tiket tarif untuk promo reguler dapat dibeli di seluruh kanal penjualan tiket resmi KAI dan tidak tersedia di loket stasiun. Adapun tiket dengan tarif promo reguler ini tersedia untuk seluruh kelas, dengan rincian Eksekutif seharga Rp 300 ribu, Bisnis Rp 250 ribu, dan Ekonomi Rp 200 ribu.

Khusus kereta dengan rute perjalanan tertentu, KAI juga menyediakan tarif promo lain yang lebih murah. Masyarakat yang ingin naik KA Argo Merbabu, Argo Muria, Argo Sindoro, Bogowonto, Ciremai Tambahan, Kertanegaram dan Lodaya dapat membeli tiket kelas Ekonomi seharga Rp 150 ribu dan Eksekutif seharga Rp 200 ribu.

Sementara untuk KA Argo Cheribon, Menoreh, Baturraden Ekspres, Pangandaran, Sancaka, Tawang Jaya Premium, dan Tegal Bahari, masyarakat dapat membeli tiket kelas Ekonomi hanya Rp 100 ribu, Bisnis Rp 120 ribu, dan Eksektuif hanya Rp 150 ribu.

Untuk tarif tiket KA Kaligung, Kamandaka, KA Tambahan Ktg - Jr (PP), Ambarawa Ekspres, Tawang Jaya, dan Blora Jaya, harga yang dibanderol untuk kelas Ekonomi hanya Rp 50 ribu, dan Eksekutif Rp 75 ribu.

Rute Perjalanan dan Periode Keberangkatan

Promo Flash Sale:

Periode Keberangkatan 27 Maret sampai 11 April 2024

1. KA Argo Bromo Anggrek (Surabaya Pasarturi - Gambir)

2. KA Argo Dwipangga (Solo Balapan - Gambir)

3. KA Argo Lawu (Solo Balapan - Gambir)

4. KA Argo Merbabu (Semarang Tawang Bank Jateng - Gambir)

5. KA Argo Muria (Semarang Tawang Bank Jateng - Gambir)

6. KA Argo Semeru (Surabaya Gubeng - Gambir)

7. KA Argo Sindoro (Semarang Tawang Bank Jateng - Gambir)

8. KA Argo Wilis (Surabaya Gubeng - Bandung)

9. KA Bangunkarta (Jombang - Pasarsenen)

10. KA Bima (Surabaya Gubeng - Gambir)

11. KA Brawijaya (Malang - Gambir)

12. KA Gajayana (Malang - Gambir)

13. KA Lodaya (Solo Balapan - Bandung)

14. KA Sembrani (Surabaya Pasarturi - Gambir)

15. KA Taksaka (Yogyakarta - Gambir)

16. KA Turangga (Surabaya Gubeng - Bandung)

Periode Keberangkatan 13 sampai 26 April 2024

1. KA Argo Bromo Anggrek (Gambir - Surabaya Pasarturi)

2. KA Argo Dwipangga (Gambir - Solo Balapan)

3. KA Argo Lawu (Gambir - Solo Balapan)

4. KA Argo Merbabu (Gambir - Semarang Tawang Bank Jateng)

5. KA Argo Muria (Gambir - Semarang Tawang Bank Jateng)

6. KA Argo Semeru (Gambir - Surabaya Gubeng)

7. KA Argo Sindoro (Gambir - Semarang Tawang Bank Jateng)

8. KA Argo Wilis (Bandung - Surabaya Gubeng)

9. KA Bangunkarta (Pasarsenen - Jombang)

10. KA Bima (Gambir - Surabaya Gubeng)

11. KA Brawijaya (Gambir - Malang)

12. KA Gajayana (Gambir - Malang)

13. KA Lodaya (Bandung - Solo Balapan)

14. KA Sembrani (Gambir - Surabaya Pasarturi)

15. KA Taksaka (Gambir - Yogyakarta)

16. KA Turangga (Bandung - Surabaya Gubeng)

Promo Reguler

Periode Keberangkatan 27 Maret sampai 11 April 2024

1. KA Ambarawa Ekspres (Surabaya Pasarturi - Semarang Poncol pp)

2. KA Argo Bromo Anggrek (Surabaya Pasarturi - Gambir)

3. KA Argo Cheribon (Tegal/Cirebon - Gambir)

4. KA Argo Dwipangga (Solo Balapan - Gambir)

5. KA Argo Lawu (Solo Balapan - Gambir)

6. KA Argo Merbabu (Semarang Tawang Bank Jateng - Gambir)

7. KA Argo Muria (Semarang Tawang Bank Jateng - Gambir)

8. KA Argo Semeru (Surabaya Gubeng - Gambir)

9. KA Argo Sindoro (Semarang Tawang Bank Jateng - Gambir)

10. KA Argo Wilis (Surabaya Gubeng - Bandung)

11. KA Bangunkarta (Jombang - Pasarsenen)

12. KA Baturraden Ekspres (Purwokerto - Bandung)

13. KA Bima (Surabaya Gubeng - Gambir)

14. KA Blora Jaya (Cepu - Semarang Poncol pp)

15. KA Bogowonto (Lempuyangan - Pasarsenen)

16. KA Brantas (Blitar - Pasarsenen)

17. KA Brawijaya (Malang - Gambir)

18. KA Ciremai Tambahan (Semarang Tawang Bank Jateng - Bandung) periode 30 Maret sampai 11 April 2024

19. KA Gajayana (Malang - Gambir)

20. KA Gumarang (Surabaya Pasarturi - Pasarsenen)

21. KA Harina (Surabaya Pasarturi - Bandung)

22. KA Kaligung (Semarang Poncol - Cirebon Prujakan/Brebes/Tegal pp)

23. KA Kamandaka (Semarang Tawang Bank Jateng – Cilacap/Purwokerto pp)

24. KA Kertajaya (Surabaya Pasarturi - Pasarsenen)

25. KA Kertanegara (Purwokerto - Malang)

26. KA Lodaya (Solo Balapan - Bandung)

27. KA Mataram (Solo Balapan - Pasarsenen)

28. KA Menoreh (Semarang Tawang Bank Jateng - Pasarsenen)

29. KA Pangandaran (Banjar - Gambir)

30. KA Sancaka (Yogyakarta - Surabaya Gubeng pp)

31. KA Sembrani (Surabaya Pasarturi - Gambir)

32. KA Senja Utama Yk (Yogyakarta - Pasarsenen)

33. KA Taksaka (Yogyakarta - Gambir)

34. KA Tambahan Jr Ktg / Ktg Jr (Jember - Ketapang pp) periode 31 Maret sampai 11 April 2024

35. KA Tawang Jaya (Semarang Poncol - Pasarsenen)

36. KA Tawang Jaya Premium (Semarang Tawang Bank Jateng - Pasarsenen)

37. KA Tegal Bahari (Tegal - Pasarsenen)

38. KA Turangga (Surabaya Gubeng - Bandung)

Periode Keberangkatan 13 sampai 26 April 2024

1. KA Ambarawa Ekspres (Surabaya Pasarturi - Semarang Poncol pp)

2. KA Argo Bromo Anggrek (Gambir - Surabaya Pasarturi)

3. KA Argo Cheribon (Gambir - Tegal/Cirebon)

4. KA Argo Dwipangga (Gambir - Solo Balapan)

5. KA Argo Lawu (Gambir - Solo Balapan)

6. KA Argo Merbabu (Gambir - Semarang Tawang Bank Jateng) 7. KA Argo Muria (Gambir - Semarang Tawang Bank Jateng)

8. KA Argo Semeru (Gambir - Surabaya Gubeng)

9. KA Argo Sindoro (Gambir - Semarang Tawang Bank Jateng)

10. KA Argo Wilis (Bandung - Surabaya Gubeng)

11. KA Bangunkarta (Pasarsenen - Jombang)

12. KA Baturraden Ekspres (Bandung - Purwokerto)

13. KA Bima (Gambir - Surabaya Gubeng)

14. KA Blora Jaya (Cepu - Semarang Poncol pp)

15. KA Bogowonto (Pasarsenen - Lempuyangan)

16. KA Brantas (Pasarsenen - Blitar)

17. KA Brawijaya (Gambir - Malang)

18. KA Ciremai Tambahan (Bandung - Semarang Tawang Bank Jateng) periode 13 sampai 21 April 2024

19. KA Gajayana (Gambir - Malang)

20. KA Gumarang (Pasarsenen - Surabaya Pasarturi)

21. KA Harina (Bandung - Surabaya Pasarturi)

22. KA Kaligung (Cirebon Prujakan/Brebes/Tegal - Semarang Poncol pp)

23. KA Kamandaka (Cilacap/Purwokerto - Semarang Tawang Bank Jateng pp)

24. KA Kertajaya (Pasarsenen - Surabaya Pasarturi)

25. KA Kertanegara (Malang - Purwokerto pp)

26. KA Lodaya (Bandung - Solo Balapan)

27. KA Mataram (Pasarsenen - Solo Balapan)

28. KA Menoreh (Pasarsenen - Semarang Tawang Bank Jateng)

29. KA Pangandaran (Gambir - Banjar)

30. KA Sancaka (Surabaya Gubeng - Yogyakarta pp)

31. KA Sembrani (Gambir - Surabaya Pasarturi)

32. KA Senja Utama Yk (Pasarsenen - Yogyakarta)

33. KA Tambahan Jr Ktg / Ktg Jr (Jember - Ketapang pp) periode 13 sampai 21 April 2024

34. KA Taksaka (Gambir - Yogyakarta)

35. KA Tawang Jaya (Pasarsenen - Semarang Poncol)

36. KA Tawang Jaya Premium (Pasarsenen - Semarang Tawang Bank Jateng)

37. KA Tegal Bahari (Pasarsenen - Tegal)

38. KA Turangga (Bandung - Surabaya Gubeng)

