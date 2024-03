Cerita Penumpang Dapat Tiket Mudik ke Hong Kong PP dengan Cathay Pacific Hanya Rp 3 Jutaan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Para pengunjung tampak memadati tempat digelarnya Cathay Pacific Travel Fair di Gandaria City, Jakarta Selatan pada siang hari ini. Mereka antusias antre dalam berburu diskon tiket pesawat dalam ajang tersebut.

Salah satu pemburu tiket itu adalah Ediwina Melinda. Perempuan berusia 54 tahun asal Tangerang Selatan itu menceritakan bahwa ia sengaja datang ke Travel Fair untuk membeli tiket mudik tujuan Hong Kong.

Semula ia berencana membeli 6 tiket, tapi ternyata dibatasi dalam sehari satu orang hanya boleh maksimal 2 tiket. Akhirnya ia hanya bisa membeli 2 tiket pesawat lewat promo buy 1 get 1 dan juga mendapat cashback. Sementara 4 tiket lainnya ditebusnya dengan harga normal.

“Ini saya telat. Seharusnya dari kemarin bisa dapat 4 tiket. Tapi lumayan untuk mudik nanti untuk lebaran,” kata Linda kepada Tempo, Ahad, 3 Maret 2024.

Linda baru mengetahui informasi acara tersebut dari email bank CIMB Niaga. Ia pun baru kal ini terbang menggunakan maskapai Cathay Pacific. “Prosesnya oke, enggak ribet, cepet banget,” ujarnya. Rencananya, Linda dan keluarganya bakal terbang ke Hong Kong pada 7 April 2024 mendatang.

Adapun Head of Sales Indonesia Customer and Commersial maskapai Chatay Pacific, Ida Liliani Sumatri mengatakan pameran tersebut menawarkan promo yang sangat menarik dan berbeda dengan yang diberikan selama ini.

“Kami memberikan penawaran buy one get one free ke Hongkong itu mulai dari harga Rp 6,5 juta sudah dapat cashback,” kata Lia ditemui Tempo di Lobby Mall Gandaria City pada Ahad, 3 Maret 2024.

Lia mengatakan hari ini merupakan terakhir gelaran Travel Fair. Sejumlah destinasi favorit mayoritas pelancong yakni rute-rute regional seperti Hong Kong, Cina, Jepang dan Korea. “Kemudian juga beberapa destinasi yang jarak jauh seperti Eropa dan Amerika,” ucapnya.

Adapun syarat agar pelancong bisa mendapatkan tiket ini adalah dengan memiliki kartu kredit CIMB Niaga. Namun, jika pelancong belum punya kartu kredit bank tersebut, di lokasi Travel Fair juga disediakan konter pembuatan kartu kredit tersebut.

Melalui keterangan tertulis yang diterima Tempo, pameran serupa digelar seterentak di 2 titik yakni Gandaria City Jakarta dan Tanjung Plaza 6 Surabaya pada 29 Februari sampai 3 Maret 2024.

Bagi Anda yang ingin berburu tiket pesawat, bisa menyiapkan kartu kredit CIMB Niaga, kartu syariah IB atau kartu debit CIMB Niaga. Tak hanya diskon besar, dalam acara ini juga ada fasilitas cashback hingga Rp 8 juta.

Direktur Cunsumer Banking CIMB Niaga, Noviady Wahyudi menjelaskan tiket pulang-pergi dengan pesawat Cathay Pacific dengan destinasi internasional yang ditawarkan dengan harga spesial meliputi Jakarta tujuan Hong Kong mulai Rp 2,6 juta, Taiwan Rp 4,1 juta, Shanghai Rp 4,2 juta, Seoul Rp 4,8 juta, Tokyo Rp 5,7 juta, Milan Rp 9,7 juta, Paris Rp 10,3 juta, Los Angeles Rp 14 juta dan lainnya. Sedangkan pengembalian dana hingga Rp 1,4 juta untuk pengguna kartu kredit premium.

