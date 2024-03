Terpopuler Bisnis: NASA Soroti Deforestasi IKN, Prabowo Yakin Indonesia Bisa Swasembada Energi dengan Singkong

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Berita terpopuler ekonomi dan bisnis sepanjang Jumat, 1 Maret 2024 dimulai dari foto satelit NASA yang menyoroti penyusutan kawasan hutan Kalimantan akibat pembangunan IKN.

Berikutnya ada berita tentang Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang yakin Indonesia bisa swasembada energi bensin dengan bersumber dari etanol. Bisa dari tebu dan singkong.

Selanjutnya ada berita tentang Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang mengatakan pembangunan kereta otonom di IKN berjalan sesuai rencana.

Lalu ada berita tentang serba-serbi program makan siang gratis. Airlangga yang menyebut makan siang gratis akan didanai seperti Dana BOS. Dan terakhir, ada berita tentang ekonom yang menyebut, tidak cukup hanya melihat rasio utang terhadap PDB untuk menyatakan utang negara dalam kondisi aman.

1. Foto Satelit NASA Soroti Penyusutan Kawasan Hutan Kalimantan Akibat Pembangunan IKN

National Aeronautics and Space Administrationcode (NASA) atau Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat menyoroti perubahan kawasan hutan di Kalimantan setelah adanya pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN.

Satelit NASA memotret kondisi terbaru kawasan hutan Kalimantan pada Februari 2024 dan membandingkannya dengna kondisi pada April 2022 lalu. Hasilnya, kawasan hutan yang hijau tampak menyusut.

NASA merilis potret perubahan kawasan hutan di IKN melalui laman Earth Observatory Nasa dengan judul "Nusantara: A New Capital City in the Forest". Dalam rilis itu disebutkan, sejak musim panas 2022, hutan di Kalimantan Timur mengalami perubahan pesat.

"Jalan telah diukir pada lanskap dan bangunan didirikan di dekat Teluk Balikpapan di Kalimantan Timur, seiring Indonesia membangun ibu kota baru," demikian disampaikan NASA.

Baca selengkapnya di sini.

Berikutnya, Prabowo yakin swasembada energi...