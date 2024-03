Pertamina Tahan Harga BBM Nonsubsidi, Pemerintah Bantah Intervensi

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membantah telah menginstruksikan agar PT Pertamina (Persero) menahan kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM nonsubsidi bulan ini. Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan penentuan harga BBM nonsubsidi menjadi ranah masih-masing badan usaha.

"Kami tidak ada intervensi apa-apa," kata Dadan ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jumat, 1 Maret 2024.

Biasanya, Pertamina bakal menyesuaikan harga BBM nonsubsidi setiap awal bulan mengekuti perkembangan harga minyak mentah dunia. Namun sepanjang 2024, kenaikan harga BBM nonsubsidi hanya terjadi pada Januari.

Sementara badan usaha lain seperti Shell, telah menaikkan harga BBM Ron 92 sebesar Rp 990 per liter menjadi Rp14.530 per liter mulai 1 Maret. Sementara BP menaikkan BBM Ron 92 sebesar Rp 590 per liter menjadi Rp13.990 per liter. Sementara harga BBM Ron 92 milik Pertamina yaitu Pertamax masih ajeg Rp 12.950 per liter untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan agar tidak ada kenaikan harga BBM hingga Juni 2024. Dadan tidak menjawab apakah instruksi tersebut juga untuk BBM non subsidi, namun ia mengatakan pergerakan harga minyak dunia terpantau relatif stabil.

"Saya kan tiap hari punya angka untuk Brent. Brent ini pernah ke angka US$ 78 per barel, pernah US$ 83 per barel," kata Dadan. "Kalau sekarang misalnya naik, kenaikannya juga bukan hari ini. Tapi (mungkin bulan) berikutnya."

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah menjamin tidak ada kenaikan tarif dasar listrik dan BBM hingga Juni 2024. Pemerintah menembah subsidi energi sehingga target defisit fiskal APBN 2024 yang tercatat sebesar 2,29 persen terhadap PDB akan melebar.

Adapun per 1 Maret 2024, Pertamina masih mematok harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax di wilayah Jawa dengan harga Rp 12.950 per liter. Kemudian harga Pertamax Turbo Rp 14.400 per liter, Dexlite Rp 14.450 per liter, Pertamax Green Rp 13.900, dan Pertamina Dex Rp 15.100 per liter.

"Harga BBM JBU (jenis umum/nonsubsidi) terhitung mulai 01 Maret 2022 jam 00.00 waktu setempat adalah tetap/tidak berubah," demikian disampaikan Pertamina dalam siaran persnya.

RIRI RAHAYU | ANTARA

