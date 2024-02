Bank BJB Raih Penghargaan di CCSEA 2024

Iklan

INFO BISNIS - Bank bjb meraih penghargaan Contact Center Service Excellence Award (CCSEA) 2024 yang diselenggarakan Majalah Marketing dan Carre CCSL pada Rabu, 28 Februari 2024 di Ayanan Resort, Jimbaran, Bali.

CCSL adalah lembaga konsultan riset kepuasan dan loyalitas pelanggan yang mengadakan pemantauan dan penilaian kinerja atas 243 call center, 55 email costumer service, 44 Twitter service, 12 chat services dan 9 WhatsApp Services di Indonesia.

Adapun, Call Center Service Excellence Award merupakan penghargaan pada perusahaan yang telah melayani pelanggannya dengan sangat baik melalui call center.

Bank bjb melalui layanan bjb Call meraih penghargaan pada kategori Call Center Regular Banking dengan mendapatkan score index 96,364 (Exceptional, Mostly Happier Customers.

Penghargaan diterima oleh Pemimpin Divisi Jaringan & Layanan bank bjb Nunung Suhartini.

Di lokasi berbeda, Pemimpin Divisi Corporate Secretary bank bjb Widi Hartoto menyampaikan, penghargaan CCSEA merupakan bukti bank bjb sangat memperhatikan kebutuhan nasabah.

Capaian ini juga menjadi reward untuk divisi/unit/call center officer yang telah bekerja keras dan berkomitmen dalam membangun kepuasan pelanggan.

“Penghargaan ini akan menjadi motivasi dan pendorong bagi bank bjb untuk terus mewujudkan layanan contact center yang excellent bagi para nasabah," ujarnya.

Widi menjelaskan, bank bjb membangun berbagai saluran media komunikasi untuk mempermudah para nasabah dalam menerima informasi yang dibutuhkan.

Selain itu, bank bjb juga berkomitmen setiap pertanyaan, permintaan, dan pengaduan pelanggan dapat ditindaklanjuti dengan cepat.

Layanan contact center bank bjb, Widi mengimbuhkan, difokuskan untuk mengutamakan kebutuhan nasabah dan memberikan layanan terintegrasi.

"Dengan hadirnya contact center yang excellent, maka akan senantiasa tercipta budaya pelayanan yang prima kepada para nasabah," ucap Widi.

Adapun kanal komunikasi resmi bank bjb meliputi call center yaitu bjb Call 14049 serta email resmi untuk informasi dan pengaduan nasabah bank bjb yaitu bjbcare@bankbjb.co.id.

Ada pula akun media sosial resmi bank bjb yakni instagram @bankbjb, X @infobankbjb, acebook bank bjb, Tiktok @infobankbjb, Youtube @bankbjbofficial serta website resmi bank bjb www.bankbjb.co.id.

Paling baru, bank bjb menghadirkan fitur bjb Call berbasis internet (VoIP) di DIGI by bank bjb. Layanan ini beroperasi dalam aplikasi DIGI by bank bjb. VoIP Call atau Voice over Internet Protocol merupakan teknologi yang memungkinkan pengiriman suara dan data melalui Internet Protocol (IP), sehingga dalam penggunaannya dapat melakukan panggilan melalui Internet.

Saat ini fitur tersebut sudah tersedia pada aplikasi DIGI by bank bjb agar semakin mudah terhubung ke layanan bjb Call. Dengan fitur dan layanan ini, nasabah tidak perlu khawatir kehabisan pulsa, karena fitur ini berbasis internet.

Jenis layanan di call center bank bjb mulai dari informasi umum, pembukaan rekening, lokasi ATM atau kantor bank bjb, Weekend Banking, saldo dan mutasi rekening (khusus nasabah perorangan saja). Pemblokiran kartu ATM, pengaduan nasabah, reset password DIGI SMS, DIGI Net, dan DIGI Mobile.

"Berbagai kontak di atas juga dapat digunakan oleh masyarakat, atau nasabah, untuk bertanya mengenai berbagai informasi seperti info promo, produk, dan lainnya," kata Widi.

Nasabah dan calon nasabah dapat menghubungi layanan call canter bank bjb untuk mendapatkan informasi tentang produk dan jasa bank bjb, dengan bantuan petugas yang ramah dan profesional. (*)