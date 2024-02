Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah bakal kembali menggelontorkan bantuan sosial (bansos) dan bantuan langsung tunai (BLT) pada Maret 2024. Bantuan tersebut akan diberikan kepada masyarakat miskin yang termasuk keluarga penerima manfaat (KPM).

Daftar Bansos dan BLT yang Cair Maret 2024

Dilansir dari indonesia.go.id, berikut empat jenis bansos yang dipastikan akan didistribusikan pada 2024:

Program Keluarga Harapan (PKH)

PKH menyasar KPM yang terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial (Kemensos). Pembagian bansos PKH dilakukan secara bertahap, yaitu tahap 1 (Januari-Maret), tahap 2 (April-Juni), tahap 3 (Juli-September), dan tahap 4 (Oktober-Desember).

Adapun target PKH meliputi balita usia 0-6 tahun, ibu hamil, ibu melahirkan, orang lanjut usia (lansia), penyandang disabilitas, serta siswa sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA), dan sederajat.

Besaran bantuan uang tunai yang diberikan bervariasi tergantung dari kategori KPM-nya, yaitu Rp 3 juta per tahun (balita usia 0-6 tahun, ibu hamil, atau ibu melahirkan), Rp 2,4 juta per tahun (lansia atau penyandang disabilitas), dan Rp 900 ribu sampai dengan Rp 2 juta per tahun (siswa SD, SMP, SMA, atau sederajat).

Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)

BPNT atau juga dikenal dengan nama Kartu Sembako ditargetkan untuk KPM berdasarkan DTKS Kemensos. Besaran bantuan uang tunai yang dibagikan setiap dua bulan sekali itu sebesar Rp 200 ribu per bulan. Dengan demikian, setiap KPM berhak menerima Rp 2,4 juta per tahun.

Bantuan Pangan Beras 10 Kilogram

Bantuan pangan beras 10 kilogram disalurkan mulai Januari hingga Maret 2024 kepada KPM. Data 22 juta KPM bansos beras tidak diambil dari DTKS Kemensos, tetapi dari data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang ditetapkan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).

Selanjutnya: BLT Mitigasi Risiko Pangan....