Saham BBRI Diprediksi Cetak Rekor karena Holding Ultra Mikro

INFO BISNIS - Saham PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) menyentuh rekor tertinggi All Time High (ATH) pada level Rp6.375 pada Rabu, 21 Februari 2024. Secara year to date, saham BBRI telah meningkat 11,35 persen dan telah berkali-kali memecahkan rekor baru. Pada penutupan perdagangan, saham BBRI masih kuat berada dilevel Rp6.300,- per lembar saham dengan kapitalisasi pasar mencapai Rp954,82 triliun.

Katalis peningkatan harga saham didorong oleh kinerja keuangan impresif pada tahun 2023 yang tercermin dari pertumbuhan kredit mencapai double digit utamanya pada segmen UMKM. Dari sisi fungsi intermediasi, hingga akhir Desember 2023, BRI berhasil mendorong penyaluran kredit tumbuh 11,2 persen year on year (yoy) menjadi Rp1.266,4 triliun. Pencapaian ini tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan penyaluran kredit industri perbankan nasional sebesar 10,4 persen yoy di sepanjang tahun 2023.

Jika dirinci, seluruh segmen pinjaman BRI tercatat tumbuh positif. Segmen mikro tercatat tumbuh 10,9 persen yoy menjadi Rp611,2 triliun, segmen konsumer tumbuh 13,4 persen yoy menjadi Rp190,0 triliun, segmen kecil dan menengah tumbuh 8,6 persen yoy menjadi Rp267,5 triliun dan segmen korporasi tumbuh 13,8 persen yoy menjadi Rp197,7 triliun.

Dengan pencapaian positif ini, sejumlah analis dari berbagai perusahaan sekuritas ternama merekomendasikan buy saham BBRI. Analis Samuel Sekuritas Indonesia, Prasetya Gunadi menyampaikan, BBRI membukukan pertumbuhan kredit yang solid di FY23 (+11,2 persen yoy), terutama didorong oleh segmen mikro dan menengah.

“Untuk FY24, BBRI menetapkan kisaran target pertumbuhan kredit sebesar +11–12% YoY, didukung oleh segmen mikro,” tambahnya.

Analis merekomendasikan buy untuk BBRI karena melihat kinerja saham dan perusahaan yang akan terus membukukan pertumbuhan kredit segmen ultra mikro, termasuk dari PNM dan Pegadaian.

"Kami juga memperkirakan bahwa pertumbuhan kredit segmen ultra mikro akan terus melampaui kredit bank–only, dan akan menyumbang lebih dari 12 persen dari total kredit BBRI pada 2024F,” ujar Prasetya.

Mengingat kisaran target pertumbuhan kredit di tahun ini yang akan mencapai kisaran 11–12 persen yoy, kemungkinan besar BBRI akan berhasil membukukan pertumbuhan EPS mencapai 10,9 persen yoy di kinerja tahun penuh 2024.

Prasetya merekomendasikan buy saham BBRI dengan target harga mencapai Rp6.800/saham, dengan menyiratkan PBV 3,1x. Target tersebut didukung oleh struktur permodalan yang solid.

“Kami masih menyukai BBRI karena kami yakin BBRI akan terus membukukan pertumbuhan kredit sebesar dua digit pada tahun depan, didukung oleh segmen ultra mikro dan Kupedes, yang akan membantu menstabilkan NIM meskipun ada tekanan dari CoF (Cost of Fund),” ujarnya.

Direktur Utama BRI, Sunarso mengungkapkan, keberadaan Holding Ultra Mikro akan dijadikan sebagai sumber pertumbuhan baru bagi perseroan. BRI akan tetap fokus kepada UMKM khususnya di segmen ultra mikro. Oleh karena itu, Holding Ultra Mikro akan tetap menjadi prioritas utama sebagai sumber pertumbuhan baru.

Sunarso menambahkan, poin penting dalam pemberdayaan bukanlah lending atau memberikan pinjaman, tetapi pemberdayaan dan spirit yang perusahaan berikan sehingga bisa menarik nasabah untuk bergabung bersama.

“Holding Ultra Mikro sudah memiliki 173 juta nasabah mikro yang membuka rekening tabungan dan 37 juta nasabah sudah mendapatkan kredit ultra mikro,” kata Sunarso.