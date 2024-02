Menparekraf Sandiaga Uno Bakal Nyoblos di TPS 1 Selong Jakarta Selatan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Menparekraf, Sandiaga Salahuddin Uno, akan menyalurkan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di salah satu Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Jakarta Selatan.

Sandiaga akan melakukan pencoblosan di TPS 1, Jalan Daha, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan.

“Saya ini rencananya di pagi hari, habis itu saya akan memantau hasil Pemilu melalui quick- count di DPP PPP di Jalan Diponegoro,” ujar Sandiaga ketika ditemui usai acara The Weekly Brief with Sandi Uno di kantornya, Jakarta, Senin, 12 Februari 2024.

Diketahui, Sandiaga saat ini merangkap sebagai Ketua Dewan Pakar Tim Pemenangan Nasional (TPN) pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 03, Ganjar Pranowo-Mahfud Md.

Sandiaga mengatakan, dia memiliki kesamaan dengan Ganjar dalam hal hobi perjuangan mewujudkan harga murah, kerja mudah dan, hidup berkah. "Kami juga satu perjuangan mewujudkan harga murah, kerja mudah, dan hidup berkah. Karena itu, besok saya akan berlari bersama Mas Ganjar sebagai bentuk dukungan saya terhadap gerak cepat Ganjar-Mahfud,” kata Sandiaga, Sabtu, 13 Januari 2024.

Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu juga menyebut Ganjar merupakan sosok pemimpin yang saat ini paling mirip dengan Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Bahkan, dia menyebut calon presiden yang diusung partainya itu sebagai Jokowi versi Pemilu 2024.

Menurut Sandiaga, Ganjar adalah sosok yang pendekatannya dalam pemerintahan paling menyerupai Jokowi.

“Saya menyebutnya Jokowi 3.0, Pak Ganjar ini adalah Pak Jokowi versi 2024,” kata Sandiaga, Kamis, 7 Desember 2023.

Adapun Sandiaga sempat disebut-sebut sebagai salah satu kandidat kuat pendamping Ganjar. Kabar tak terpilihnya Sandiaga Uno sebagai cawapres pendamping Ganjar disebutkan sempat menyeruak pada Selasa malam, 17 Oktober 2023, sebelum Megawati mengumumkan cawapres pada keesokan harinya, Rabu pagi, 18 Oktober 2023.

Meski begitu, ia tetap legowo. Dia menghadiri acara pengumuman nama Mahfud sebagai bakal cawapres pendamping Ganjar yang digelar di Kantor DPP PDIP.

DEFARA DHANYA | SULTAN ABDURRAHMAN | IHSAN RELIUBUN | YUNI ROHMAWATI

