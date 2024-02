Promo Makanan Sambut Imlek 2024: McDonald's, KFC, Dunkin Donut, Hingga Yoshinoya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Memperingati perayaan Tahun Imlek 2024 pada Sabtu, 10 Februari 2024, sejumlah merek memberikan promo dan diskon yang menarik. Beberapa merek tersebut diantaranya McDonald's, KFC, J.CO, hingga Dunkin Donat.

Promo yang diberikan jumlahnya sangat beragam, mulai dari penetapan harga jual ataupun diskon mulai dari harga Rp 60.000-an. Adapun rincian promo Imlek yang tersedia untuk produk makanan di antaranya sebagai berikut.

1. McDonald's

McDonald's memberikan promosi Kejutan Imlek 2024 dengan menyajikan sejumlah paket menu dengan harga promo dari 2 hingga 11 Februari 2024. Informasi ini disampaikan melalui akun resmi Instagram mereka, @mcdonaldsid. Berikut menu-menu yang tercakup dalam promo tersebut.

1. 3 Ayam McD Black Pepper + 3 Nasi + 3 Fruit Tea (Small): Rp 69.000-an

2. 2 Black Pepper Beef Steak with Rice + 2 Fanta (Small) + 2 McFlurry feat. Oreo: Rp 69.000-an

Promo ini bisa didapat lewat pembelian langsung di gerai McDonald's terdekat atau pesan antar di aplikasi McDelivery, GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood.

2. KFC

KFC menghadirkan promo istimewa Imlek 2024 dengan memberikan kupon DOUBLE HOKI setiap pembelian minimal Rp 88.000. Pelanggan akan menerima kupon DOUBLE HOKI yang terdiri dari dua bagian secara acak.

Pertama, kupon BOGO (Buy One Get One) yang dapat digunakan untuk pembelian menu seperti Super Besar 1, Super Besar 2, Super Komplit 1, atau Super Komplit. Kedua, kupon Produk Gratis yang bisa ditukarkan dengan menu seperti Soft Ice Cream, Pudding, Sundae Ice Cream, atau Spaghetti Deluxe.

Promo ini berlangsung dari 1 hingga 18 Februari 2024 di semua outlet KFC di seluruh Indonesia, kecuali di gerai KFC bandara. Kupon akan diberikan untuk setiap transaksi dine in, takeaway, drive thru, layanan pengiriman ke rumah, melalui aplikasi KFCku, aplikasi ojek online, KFC Box, dan KFC Coffee. Masa berlaku kupon hingga 29 Februari 2024.