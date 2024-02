Darma Mangkuluhur Hutomo Anak Tommy Soeharto, Minat Balap hingga Bisnis

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Darma Mangkuluhur Hutomo, putra sulung Tommy Soeharto menjadi sorotan publik setelah dikabarkan membuat lapangan golf senilai Rp1,2 triliun. Lapangan golf itu investasi dari PT Intra GolfLink Resort (IGR) yang direncanakan akan dibangun di kawasan Sentul, Bogor.

Cucu mantan presiden kedua Indonesia, Soeharto itu mau berinvestasi besar, karena melihat peluangnya. IGR mencatat pengunjung lapangan mereka melesat hingga 124.000 orang di akhir 2023 dari yang sebelumnya hanya 88.331 orang di 2020.

1. Putra sulung Tommy Soeharto

Darma anak pertama pasangan Tommy Soeharto dan Tata Cahyani. Dia lahir pada 8 Agustus 1998. Dia bersekolah SMA di Overseas Family School, Singapura pada 2016. Setelah lulus, dia melanjutkan studinya di EU Business School, Barcelona, Spanyol. Darma akhirnya lulus pada 2019.

2. Balap

Sebelum terjun ke dunia bisnis ia menyukai balapan. Sejak kecil, dia telah menjadi pembalap dan masuk ke Humpuss Junior Racing Team pada usia 8 tahun. Humpuss Grup salah satu konglomerasi bisnis yang dimiliki oleh Tommy Soeharto. Ia telah mengikuti berbagai kompetisi nasional maupun internasional. Kompetisi tersebut antara lain Asia Karting Open Championship 2012, Asia Cup Formula Master (2014), dan Asian Formula Renault (2015).

3. Bisnis

Darma meninggalkan balap dan beralih menyukai bisnis mengikuti ayahnya. Saat ini, ia tercatat sebagai komisaris di PT Intra GolfLink Resort (PT IGR) yang memiliki tiga lapangan golf. Mulai dari Palm Hill Golf Club yang berlokasi di Sentul, Bogor, New Kuta Golf di Pecatu, Bali, dan Black Rocks Hotel & Golf Club di Belitung, Bangka Belitung.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

4. Bisnis Food and Beverage

Darma memiliki bisnis pribadi food and beverage. Dia pemilik Lounge In The Sky Jakarta, restoran fine dining pertama di Indonesia yang buka sejak November 2021. Restoran ini menawarkan pengalaman makan 50 meter di atas udara. Lounge in the Sky yang dihadirkan di Indonesia, tepatnya di Mangkuluhur City ini, menjadi yang ketiga di dunia. Selain Lounge In The Sky, Darma juga mempunyai restoran BOCA RICA Tapas Bar & Lounge di Jakarta Selatan.

5. Lapangan Golf

PT Intra GolfLink Resort (PT IGR) yang dimilik Darma rencananya akan membuka beberapa lapangan golf di Indonesia. Rencananya membangun lapangan golf kejuaraan internasional baru di Pulau Belitung, Bangka Belitung. Lapangan golf ini akan dirancang oleh Ronald Fream dari Amerika Serikat.

Lapangan golf baru tersebut akan diberi nama Black Rock Golf Club & Resort. Adapun lapangan itu akan memiliki 18 hole, 72 pars, dengan panjang sekitar 6800 meter dan berdiri di atas lahan 74 hektare. Ia juga membuka lapangan golf senilai Rp1,2 triliun, yang direncanakan akan dibangun di kawasan Sentul, Bogor.

YOLANDA AGNE | ANDIKA DWI | NINIS CHAIRUNNISA

Pilihan Editor: Sosok Darma Mangkuluhur Hutomo, Anak Tommy Soeharto yang Akan Buat Lapangan Golf Rp 1,2 T