Indef: Prabowo Jadi Capres Terpopuler di Media Sosial setelah Debat, tapi Paling Panen Kritik

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Institute for Development of Economics and Finance atau Indef memaparkan data hasil analisisnya soal pendapat masyarakat di media sosial terhadap para calon presiden (Capres) 2024. Analisis ini dilakukan setelah debat Pemilu kelima tadi malam.

Data Analyst Continum Indef Maisie Sagita mengatakan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menjadi yang terpopuler di media sosial. "Dari data yang kami temukan Prabowo menjadi capres yang paling populer dengan dominasi perbincangan mencapai 45,2 persen di media sosial," ujarnya dalam diskusi di Jakarta pada Senin, 5 Februari 2024.

Adapun metodologi yang digunakan Indef berupa analisa terhadap tiga media sosial, yaitu Twitter atau X, TikTok, dan YouTube. Untuk Twitter dan TikTok, Maisie mengatakan pihaknya menggunakan metode keyword atau kata kunci untuk melihat perbincangan-perbincangan soal ketiga Capres. Ia menegaskan data yang digunakan juga sudah bebas dari campur tangan buzzer, bot, dan media massa.

Di posisi kedua, Capres dengan popularitas tertinggi di media sosial adalah Anies Baswedan yaitu sekitar 35 persen. Kemudian disusul Ganjar sebesar 19,7 persen.

Maisie mengatakan perbincangan soal Prabowo tertinggi ada di media sosial TikTok yang mencapai hampir 60 persen. perbincangannya. Sedangkan di YouTube dan Twitter, jumlah perbincangan cukup berimbang antara Anies Baswedan dan Prabowo yakni sekitar angka 40 persen.

Meski Prabowo mendominasi perbincangan di media sosial, Maisie menegaskan bukan berarti perbincangan itu berupa sentimen positif. Data menunjukkan Prabowo paling banyak mendapat kritik yang keras dari warganet, khususnya di media sosial X sekitar 35 persen. "Ini merupakan kritikan paling tinggi dibandingkan capres-capres lainnya," ucap maisie.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Sementara itu, Anies mendapatkan pujian paling tinggi atau positivity rate di media sosial sebanyak 86 persen. Disusul Ganjar sebanyak 85,1 persen, dan terakhir Prabowo sebesar 74,2 persen.

Debat Capres kelima dinilai warganet sebagai debat paling adem karena semua capres mendapat pujian di atas 50 persen. Karena pada debat-debat sebelumnya, tutur Maisie, biasanya ada salah satu paslon yang mendapatkan sentimen positif kurang dari 50 persen.

Di sisi lain, terjadi hal baru di mana sentimen positif di media sosial TikTok yang biasanya didominasi oleh Prabowo kini mulai berubah. Indef mencatat usai debat kali ini Anies Baswedan justru mendapatkan sorotan dan pujian paling tinggi di TikTok dan X.

"Di debat sebelumnya biasanya hanya Prabowo saja yang mendapatkan apresiasi seniman positif di TikTok, tapi ini ada suatu timbul sentimen baru untuk Anies di TikTok diisi dengan seniman positif," ujarnya.

Pilihan Editor: Terkini: Anies dan Ganjar Kompak Sindir Politisasi Bansos di Depan Prabowo, Ide BUMN Jadi Koperasi Pengamat Sebut Pernyataannya Dipelintir