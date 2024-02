Erick Thohir Kembali Unggah Video Kampanye, Singgung Kebersamaan Prabowo dan Jokowi

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir kembali mengunggah video yang isinya mengkampanyekan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Dalam video tersebut, Erick menyoroti kebersamaan Prabowo dengan Presiden Joko Widodo alias Jokowi.

Erick Thohir mengumpamakan Jokowi dan Prabowo sebagai gelas yang sama-sama penuh. Dengan begitu, tuturnya, kolaborasi Prabowo dan Jokowi akan memperbesar kapasitas keduanya dalam memimpin Indonesia. "Artinya banyak sekali potensi yang bisa diisi," dia dalam Instagram pribadinya @erickthohir pada Sabtu, 3 Februari 2024.

Ia menyebutkan kolaborasi yang bisa dibuat Prabowo dan Jokowi antara lain soal anak muda, inovasi, kesetaraan gender, dan ekonomi kerakyatan. Selain itu, dia mengatakan kerja sama keduanya dapat mendorong Indonesia bersaing dengan negara-negara lain.

"Bukan sulap bukan sihir, ini karena kebersamaan, kebersamaan dua negarawan kita yang mau membangun bangsa," ucapnya.

Adapun Erick Thohir belakangan kerap mengunggah video kampanye Prabowo-Gibran. Dalam waktu yang berdekatan, Erick mengunggah video perayaan Tahun Baru Imlek bersama Prabowo. Dalam video tersebut, terlihat keduanya berkumpul bersama sejumlah pengusaha di acara Welcoming Blessings in The Year of The Wood Dragon yang berlangsung di Pantjoran, Pantau Indah Kapuk, Jakarta Utara.

Erick Thohir berujar tahun ini merupakan tahun Naga Kayu yang merupakan simbol kemakmuran. Menurutnya, kemakmuran hanya bisa kita capai jika kita menjaga kerukunan. "Karena itu kita membutuhkan pemimpin yang tidak membeda-bedakan asal usul maupun agama," kata dia dalam postingan di Instagram pribadinya @erickthohir pada Sabtu, 3 Februari 2024.

Unggahan Erick menuai banyak kritik dari warganet. Di kolom komentar, warganet meminta agar Erick mundur dari posisinya sebagai Menteri BUMN sebelum berkampanye.

Sementara itu, Staf Khusus Menteri BUMN Tsamara Amany mengatakan Menteri BUMN Erick Thohir tidak memiliki rencana mundur dari jabatannya meski ikut dalam kegiatan kampanye Prabowo-Gibran.

Tsamara berdalih Erick Thohir telah berkomitmen untuk tidak menyalahgunakan jabatan. Menurutnya tidak ada masalah jika Erick Thohir tidak mundur, selama tidak menggunakan fasilitas negara saat berkampanye.

"Selama berkampanye tidak menggunakan fasilitas negara, saya kira enggak ada masalah dan Pak Erick mencontohkan hari ini beliau cuti, makanya itu bisa berkampanye," kata dia saat ditemui di Headquarter Tim Kampanye Nasional (TKN) Pemilih Muda (Fanta), Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 1 Februari 2024.

RIANI SANUSI PUTRI | ANTARA

