Lanjutkan Tren Pelemahan, Rupiah Sore Ini Ditutup Rp 15.643 per Dolar AS

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Nilai tukar rupiah ditutup melemah 50 poin ke level Rp 15.643 per dolar Amerika Serikat (dolar AS) pada Rabu sore, 17 Januari 2024. Sebelumnya, rupiah sempat melemah 60 poin ke level Rp 15.592 per dolar AS.

“Untuk perdagangan besok, mata uang rupiah diprediksi fluktuatif namun ditutup melemah di kisaran Rp 15.630 hingga Rp 15.690 per dolar AS,” ujar analis sekaligus Direktur PT Laba Forexindo Berjangka, Ibrahim Assuaibi, dalam keterangan tertulis, Rabu.

Dalam analisisnya hari ini, Ibrahim menyoroti Gubernur bank sentral Amerika Serikat alias The Fed, Christopher Waller, yang mengisyaratkan pendekatan hati-hati terhadap penurunan suku bunga.

“(Waller) mengatakan bahwa ketahanan ekonomi AS saat ini kemungkinan akan menunda potensi penurunan suku bunga,” tuturnya.

Komentar Waller, kata Ibrahim, mengirim dolar AS ke level tertinggi dalam satu bulan dan juga memicu lonjakan tajam dalam imbal hasil Treasury, dengan tingkat suku bunga 10 tahun melewati angka 4 persen.

Selanjutnya: Menurut Ibrahim, isyarat soal perekonomian Amerika Serikat lainnya....