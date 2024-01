AirAsia Umumkan 2 Pimpinan Aviation Group yang Baru: Datuk Captain Chester Voo dan Farouk Kamal

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Maskapai penerbangan AirAsia mengumumkan dua tokoh di jajaran petinggi, yaitu Datuk Captain Chester Voo dan Farouk Kamal.

Datuk Captain Chester Voo sebagai Deputy Group Chief Executive Officer (Airline Operations) dan Farouk Kamal sebagai Deputy Group Chief Executive Officer (Corporate) yang memegang peranan penting untuk mempersiapkan grup maskapai ke depan.

Group CEO of AirAsia Aviation Group, Bo Lingam mengatakan penunjukan pimpinan ini menandai tonggak penting dalam evolusi maskapai seiring tibanya era yang baru, serta membimbing AirAsia dalam melalui era transformasi digital, inovasi, dan pertumbuhan yang berkelanjutan.

"Kepemimpinan kedua tokoh tersebut akan membuat AirAsia untuk terus fokus pada pengambilan keputusan strategis, perencanaan jangka panjang, dan arah organisasi secara keseluruhan untuk grup ini," ujar Bo Lingam dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo, Senin 8 Januari 2024.

Menurut Bo Lingam, sinergi antara pimpinan yang berpengalaman dan tim yang ada diharapkan dapat mendorong inovasi lebih lanjut dan membawa AirAsia menuju kesuksesan selanjutnya. "Saya yakin bahwa pengalaman berharga Captain Chester dan Farouk, baik di dalam maupun di luar AirAsia, akan menjadi aset besar untuk mencapai tujuan kami dalam jangka pendek, menengah, dan panjang."

Datuk Captain Chester Voo akan memimpin kegiatan operasional maskapai yang berfokus pada optimalisasi dan peningkatan efisiensi di seluruh fungsi utama maskapai, serta mengidentifikasi dan mengurangi potensi risiko dalam meningkatkan kinerja keseluruhan maskapai.

"Fokus pada efisiensi, mitigasi risiko, dan peningkatan kinerja akan menjadi kunci dalam menghadapi tantangan dan peluang di masa depan, saat kita membentuk masa depan AirAsia Aviation Group," kata Datuk Captain Chester Voo.

Datuk Captain Chester Voo memiliki rekam jejak dalam industri penerbangan, termasuk lebih dari 11 tahun pengalaman bersama AirAsia, sehingga membawa segudang pengalaman dalam industri ini.

Ia juga pernah menjabat sebagai CEO of the Civil Aviation Authority of Malaysia (CAAM) sebelumnya.

Sementara Farouk akan bertanggung jawab atas fungsi-fungsi perusahaan yang melibatkan keuangan, keuangan perusahaan, penyewaan pesawat, hubungan investor, dan strategi. Dia juga akan memberikan pengawasan terhadap audit internal dan manajemen risiko untuk grup penerbangan.

Sebelum bergabung dengan AirAsia, Farouk pernah menjabat sebagai Chief Executive Officer dan Chief Investment Officer di Urusharta Jamaah, sebuah perusahaan investasi pemerintah atau Government Linked Investment Company (GLIC).

Ia juga pernah bergelut di industri investasi perbankan di Deutsche Bank, J.P. Morgan, dan Credit Suisse. Di AirAsia, Farouk pernah menjadi anggota dewan AirAsia X. "Dalam memulai fase baru ini, fungsi perusahaan memainkan peran penting dalam strategi keseluruhan dan keberhasilan maskapai," kata Farouk.

Dalam proyeksi pada tahun 2024, AirAsia secara aktif bekerja dalam pemulihan penuh untuk keseluruhan armadanya. AirAsia juga berharap untuk dapat mengaktifkan kembali 191 pesawat pada akhir kuartal pertama tahun ini, dengan 166 diantaranya sudah kembali beroperasi sebelumnya.

