Kereta Cepat Whoosh Layani 220.227 Penumpang pada Natal dan Tahun Baru

TEMPO.CO, Jakarta - Selama 12 hari masa Libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 (Nataru) dari 22 Desember 2023-2 Januari 2024, kereta cepat Whoosh melayani 220.227 penumpang. Jumlah tersebut naik 33 persen dibandingkan awal Desember 2023.

General Manager Corporate Secretary PT Kereta Cepat Indonesia China (PT KCIC), Eva Chairunisa, mengapresiasi minat masyarakat yang menjadikan Whoosh sebagai pilihan utama selama libur Nataru. Menurut dia, peningkatan terjadi karena adanya minat masyarakat untuk menikmati libur akhir tahun.

“Peningkatan permintaan ini kemudian diakomodir dengan penambahan jadwal hingga 48 perjalanan per hari oleh PT KCIC," ujar Eva lewat keterangan tertulis pada Rabu, 3 Januari 2024.

Selama libur Nataru, penumpang tertinggi tercatat pada keberangkatan dari Stasiun Halim mencapai 115.435 penumpang. Diikuti keberangkatan dari Stasiun Padalarang sebanyak 73.034 penumpang, dan keberangkatan Stasiun Tegalluar sebanyak 31.758 penumpang.

Keberangkatan dengan jumlah penumpang tertinggi terjadi pada 26 Desember mencapai total 21.188 penumpang diikuti pada 23 Desember mencapai 21.151 penumpang per hari. Adapun secara umum rata-rata penumpang Whoosh per harinya di masa Nataru mencapai 19-20 ribu penumpang per hari.

PT KCIC telah mengoperasikan 576 perjalanan Whoosh sejak 22 Desember 2023 untuk melayani seluruh penumpang. Menurut Eva, seluruh perjalanan berjalan lancar, aman, dan dapat memiliki ketepatan waktu yang baik.

Meskipun terjadi lonjakan penumpang, Eva menambahkan, pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan lancar tanpa hambatan signifikan dan tanpa kejadian tidak diinginkan. Selama periode Nataru, Posko Nataru juga disediakan untuk membantu masyarakat.

“Ini merupakan hasil kerja sama dan kolaborasi seluruh pihak dalam memberikan pelayanan terbaik kepada penumpang," tutur dia.

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada masyarakat yang memilih Kereta Cepat Whoosh sebagai moda transportasi selama Nataru 2024. Kepercayaan ini, kata dia, akan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas layanan agar Whoosh tetap menjadi pilihan favorit masyarakat.

PT KCIC juga berterima kasih kepada TNI, Polri, Kementerian Menko Marves, Kementerian BUMN, Kementerian Perhubungan, serta seluruh stakeholder lainnya yang telah membantu kelancaran masa Angkutan Nataru ini. "Ke depan, kami akan terus berupaya meningkatkan kualitas layanan agar Whoosh tetap menjadi moda transportasi favorit masyarakat," ucap dia.

