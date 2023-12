KCIC Berikan Promo untuk Penumpang Whoosh, Gratis dan Diskon di 12 Destinasi Wisata Bandung

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) mengumumkan program promosi khusus bagi penumpang kereta cepat Whoosh, sebagai upaya meningkatkan pengalaman liburan penumpang dan mendukung pertumbuhan ekonomi sektor pariwisata. Dengan menyelaraskan upaya ini, KCIC berkolaborasi dengan 12 destinasi wisata, kuliner, dan penginapan di kota Bandung.

Menurut Eva Chairunisa, General Manager Corporate Secretary KCIC, mayoritas penumpang kereta cepat Whoosh adalah mereka yang ingin menikmati waktu liburan. "Berdasarkan survey, 55% penumpang menggunakan kereta cepat Whoosh untuk berlibur. Untuk memaksimalkan pengalaman berlibur para penumpang, KCIC berkolaborasi dengan berbagai destinasi wisata, restoran, dan penginapan," kata Eva dikutip melalui pernyataan resmi pada 31 Desember 2023.

Program promo, yang berlaku hingga Oktober 2024, memberikan diskon eksklusif untuk sejumlah destinasi wisata di kota Bandung. Berikut adalah syarat dan ketentuan promo Whoosh:

1. Penumpang harus menunjukkan tiket fisik atau bukti transaksi di aplikasi/website/email penumpang.

2. Satu tiket berlaku untuk satu orang.

3. Promo berlaku hingga H+15 dari tanggal pada tiket.

4. Tiket yang sudah digunakan tetap dapat digunakan untuk mendapatkan promo di destinasi wisata lainnya yang sudah bekerja sama dengan KCIC.

Saat ini, terdapat 12 destinasi wisata dan kuliner yang telah bekerja sama dengan KCIC, menyediakan promo menarik seperti tiket masuk gratis hingga potongan harga khusus bagi masyarakat yang menggunakan kereta cepat Whoosh.

1. Free Entry dan Free Shuttle Dusun Bambu dari Stasiun Padalarang

2. Free Entry Farmhouse

3. Free Entry Floating Market

4. Free Entry The Great Asia Afrika

5. Diskon 15 persen di Baker Street Resto cabang Cimandiri

6. Free Entry Tepi Danau

7. Free Entry Tepi Kota Healing

8. Free Entry The Lodge Maribaya & Fairy Garden Bandung

9. Diskon 20 persen di Seluruh Restoran The Lodge Maribaya & Fairy Garden Bandung

10. Diskon 20 persen dan Free Shuttle The Lodge Camp & Village dari Stasiun Bandung

11. Free Entry dan Free Shuttle Dago Dream Park dari Stasiun Padalarang

12. Free Entry Papa Dino

Eva juga mengingatkan penumpang agar memanfaatkan promo ini sambil merayakan momen libur akhir tahun bersama keluarga atau rekan-rekan. "Di momen libur akhir tahun ini, masyarakat dapat menikmati berbagai akses masuk gratis ke tempat wisata dan berlibur dengan aman, nyaman, dan cepat dengan menggunakan Whoosh," kata dia.

