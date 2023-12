Klasemen Sementara Sumber Modal Asing Terbesar di 2023: Singapura Kalahkan Cina

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Investasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mencatat, realisasi investasi sepanjang Januari hingga September 2023 mencapai Rp 1.053,1 triliun atau 75,2 persen dari target investasi 2023, yakni sebesar Rp 1.400 triliun. Dari capaian tersebut, Penanaman Modal Asing (PMA) tercatat senilai Rp 559,6 triliun atau mencakup 53,1 persen.

Menanggapi catatan realisasi investasi PMA senilai 559,6 triliun tersebut. Lantas, negara mana saja yang menjadi investor terbesar di Indonesia sepanjang Januari hingga September 2023?

1. Singapura

Dikutip dari kemlu.go.id, Singapura menjadi negara dengan PMA terbesar di Indonesia. Singapura menempati posisi pertama dengan jumlah investasi sebesar 12.1 miliar dollar AS sepanjang Januari hingga September 2023. Pada 2022 Singapura juga menduduki posisi pertama dengan total investasi mencapai 13.3 miliar dollar AS ataupun setara Rp 198.08 triliun.

2. Cina

Negara selanjutnya adalah Negeri Tirai Bambu yang mencatatkan realisasi investasi ke Indonesia sebesar 5,6 miliar dollar AS pada Januari-September 2023. Sedangkan pada tahun sebelumnya, Cina menanam modal mencapai 8.2 miliar dollar AS. Dilansir dari dpmptsp.bantenprov.go.id, Cina sempat menggeser posisi Singapura pada kuartal IV-2022, dimana investasi ke Indonesia sebesar 3 miliar dollar AS.

3. Hong Kong

Hong Kong menginvestasikan modalnya ke Indonesia sebesar 5.2 miliar dolar AS pada Januari-September 2023. Sementara, pada 2022 tercatat investasi yang digelontorkan sebesar 5.5 miliar dollar AS.

4. Jepang

Sepanjang Januari hingga September 2023, investasi asing yang diperoleh Indonesia dari Jepang mencapai 3.3 miliar dollar AS. Sedangkan tahun sebelumnya, Jepang dengan realisasi investasi ke Indonesia senilai 3.6 miliyar dollar AS.

5. Amerika Serikat

Amerika Serikat menanamkan modalnya di Indonesia sebesar 2.4 miliar dollar AS sepanjang Januari-September 2023. Disamping itu, Amerika juga masuk lima lima besar investor asing pada kuartal I 2022 dengan modal sebesar 1.4 miliar dollar AS, dikutip dari indonesia.go.id.

6. Malaysia

Negara tetangga yang terkenal dengan Menara Kembar Petronas ini juga ikut andil dalam perkembangan investasi tanah air. Dikutip dari idxchannel.com, negeri Jiran ini menanamkan modalnya di Indonesia sebesar USD 0,8 miliar atau sekitar Rp 12 triliun lebih. Sedangkan pada 2022, Malaysia menggelontorkan modal sebesar 4,2 miliar dollar AS ataupun setara Rp 62,82 triliun.

7. Korea Selatan

Berdasarkan catatan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Korea Selatan melakukan investasi ke Indonesia sebesar US$690,5 juta. Pada kuartal III/2023. Sedangkan di tahun sebelumnya, Korea Selatan memiliki nilai investasi sebesar 1,66 miliar dolar AS dengan catatan 2.444 proyek.

Sebagai informasi, realisasi investasi asing terbesar berada di sektor industri logam dasar, barang logam, serta bukan mesin dan peralatannya. Kemudian menyasar ke sektor transportasi, telekomunikasi, industri kimia dan farmasi, pertambangan, perumahan, kawasan industri, hingga perkantoran.

