KAI Operasikan KA Argo Lawu dengan Kereta New Generation Buatan PT INKA

TEMPO.CO, Jakarta - PT Kereta Api Indonesia (Persero) operasikan KA Argo Lawu relasi Gambir–Solo Balapan pp dengan menggunakan jenis Kereta Eksekutif New Generation dan Kereta Luxury New Generation. Rangkaian ini akan mulai beroperasi pada Senin, 18 Desember 2023.

VP Public Relations KAI Joni Martinus mengatakan kereta New Generation tersebut merupakan bagian dari pengadaan 612 unit kereta Stainless Steel New Generation periode 2023 s.d 2026 yang didatangkan dari PT INKA (Persero).

“Pengoperasian Kereta Eksekutif New Generation dan Kereta Luxury New Generation ini merupakan bentuk peningkatan pelayanan KAI kepada seluruh pelanggan menyambut liburan Natal dan Tahun Baru, khususnya pelanggan KA Argo Lawu. Selanjutnya, Kereta New Generation ini akan kami operasikan untuk KA-KA lainnya secara bertahap,” kata Joni dalam keterangannya yang dikutip pada Ahad, 17 Desember 2023.

Joni menyebut, fasilitas KA Argo Lawu sama dengan kereta eksekutif dan luxury new generation yang sebelumnya sudah dipakai untuk KA Argo Dwipangga.

Adapun untuk harga kereta eksekutif Argo Lawu berkisar Rp 600 ribu-an, dan untuk luxury berkisar Rp1,3 juta - Rp1,5juta an. Tarif tersebut dinamis dengan tetap berada pada Tarif Batas Bawah hingga Tarif Batas Atas yang telah ditentukan.

Joni menyebut, keunggulan Kereta Eksekutif dan Luxury New Generation ini di antaranya pintu masuk kereta dan pintu penghubung antar kereta sudah menggunakan pintu elektrik otomatis. Hal ini akan semakin memudahkan pelanggan dalam membuka ataupun menutup pintu tanpa mengeluarkan banyak energi. Suara aktivitas buka-tutup pintu pun menjadi lebih senyap.

Untuk memenuhi kebutuhan pengisian daya gawai penumpang, KAI telah menambahkan port USB charger pada setiap kursi, melengkapi stop kontak yang sudah ada di dinding kereta. Penambahan fasilitas pengisian daya ini memungkinkan penumpang untuk terus menggunakan perangkat seperti ponsel, laptop, dan smartwatch tanpa khawatir kehabisan daya, sesuai dengan tuntutan era modern.

"Keunggulan lain pada Kereta Luxury New Generation ada penambahan toilet dari Kereta Luxury sebelumnya dari 1 toilet menjadi 2 toilet dan dipisahkan menjadi toilet pria dan wanita," ucap Joni.

Kereta makan di rangkaian New Generation ini juga turut diperbarui menjadi lebih mewah dengan interior dan furnitur premium. Kereta makan tersebut didominasi sentuhan kayu serta kursi makan yang lebih empuk dan lembut.

