Harga Cabai Rawit di Solo Tembus Rp 80 Ribu per Kg, Menjelang Akhir Tahun Makin Naik Lagi?

TEMPO.CO, Jakarta - Harga cabai rawit di pasar tradisional di Kota Solo, Jawa Tengah, per Rabu, 13 Desember 2023, meroket hingga tembus di kisaran Rp 70 ribu hingga Rp 80 ribu per kilogram (kg). Harga komoditas itu diperkirakan masih akan naik mendekati momentum libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 (Nataru).

Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa mengakui ada beberapa bahan kebutuhan pokok yang menjelang Nataru ini mengalami perubahan harga meski sebagian lainnya juga cenderung stabil. Salah satu yang naik harganya adalah cabai.

"Ada beberapa yang stabil, ada yang memang berubah misalnya gula dengan HET (harga eceran tertinggi) yang saat ini jadi Rp 16 ribu per kg. Jadi memang tidak naik tapi berubah," ujar Teguh ketika ditemui wartawan di sela-sela inspeksi mendadak (sidak) barang kebutuhan pokok di Pasar Legi Solo, Rabu, 13 Desember 2023.

Ia juga menyebutkan, harga beras terbilang stabil, meskipun memang ada kenaikan Rp 1.000 per kg untuk beras premium. "Untuk cabai ini juga ada kenaikan (harga)."

Namun, ia mengatakan Pemerintah Kota (Pemkot) Solo akan memastikan ketersediaan barang kebutuhan pokok di pasaran aman dengan terus memantau harga-harga. "Pantauan ini untuk menjaga atau menjamin pasokan barang kebutuhan pokok agar baik pedagang maupun pembeli tenang," katanya.

Dari pantauan TPID tersebut, menurut Teguh akan menjadi pertimbangan bagi Pemkot Solo untuk mengadakan operasi pasar dengan tujuan menekan kenaikan harga, terutama kebutuhan pokok.

Sementara menurut pedagang cabai di Pasar Legi Solo, Miyadi, menuturkan kenaikan harga cabai diduga dipicu tingginya permintaan menjelang libur akhir tahun ini. Selain itu, dari pengamatannya, pasokan cabai saat ini memang cenderung berkuran.

"Kalau Nataru permintaan memang cenderung tinggi. Untuk saat ini harga cabai rawit sekarang sekitar Rp 80 ribu per kg, ada yang Rp 77 ribu per kg. Dulu pernah paling tinggi Rp 90 ribu per kg," kata Miyadi.

Adapun dari sidak di pasar itu, diketahui harga beberapa komoditas pangan yang strategis naik dalam kurun waktu sebulan terakhir. Di antaranya cabai rawit, cabai merah, dan bawang merah. Sedangkan harga beras, gula pasir, dan bawang putih cenderung stabil tinggi.

