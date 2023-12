Ignasius Jonan Disebut Anies Baswedan Jika Bangun Kereta Api di Kalimantan Selatan, Ini Serba-serbi Eks Menhub

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyebut akan membangun jalur kereta api di Banjarbaru dan Banjarmasin, Kalimantan Selatan Jika ia terpilih di Pilpres 2024 nanti. Anies pun berjanji bakal melibatkan mantan Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan dalam pembangunan transportasi berbasis rel tersebut.

Anies mengatakan, Ignasius Jonan menjadi orang pertama yang diundang untuk membahas pembangunan transportasi berbasis rel itu. "Iya, kalau nanti kami melakukan pembangunan kereta api, maka orang pertama yang kami undang adalah Pak Jonan (Ignasius Jonan)," kata dia pada Selasa, 5 Desember 2023.

Serba-serbi tentang Ignasius Jonan

1. Karier Ignasius Jonan

Ignasius Jonan adalah tokoh yang dikenal sebagai pemimpin yang berdedikasi dan inovatif dalam bidang transportasi dan energi di Indonesia. Dia lahir di Singapura pada 21 Juni 1963. Saat ini, dia menjabat sebagai Komisaris Independen di PT Unilever Indonesia Tbk.

Jonan memiliki latar belakang sebagai profesional di bidang teknik elektro sebelum terjun ke dunia birokrasi. Jonan membangun reputasi sebagai praktisi manajemen dan keuangan yang berpengalaman.

Sebelum terjun ke dunia Unilever, beliau memiliki jejak karier di lembaga ternama seperti Citibank, PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero), dan PT Kereta Api Indonesia (Persero).

Dia juga menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Indonesia, dia pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan sebagai Menteri Perhubungan. Dia juga pernah menjabat sebagai Menteri Perhubungan periode 2014-2016, dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Menteri ESDM) periode 2016-2019.

2. Prestasi di bidang akuntansi

Dengan latar belakang pendidikan di Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi Universitas Airlangga dan gelar Master of Arts in International Relations and Affairs dari Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts University, Jonan membawa pengetahuan mendalam ke dalam setiap langkahnya.

Dilansir dari situs Ikatan Akuntan Indonesia, Penghargaan Akuntan Award pada 2013 dan 2019 merupakan bukti pengakuan atas dedikasinya di bidang akuntansi. Saat ini, Ignasius Jonan memegang posisi sebagai Penasihat Senior di Accenture Indonesia, menunjukkan kontribusinya di dunia konsultasi. Selain itu, sebagai Komisaris Utama/Independen PT Anabatic Technologies Tbk sejak 2021, Jonan terus berperan aktif dalam mengelola perusahaan.

3. Kontribusi dalam transportasi

Selama menjabat sebagai Menteri Perhubungan, Jonan dikenal karena reformasi besar dalam sistem transportasi Indonesia. Dia melakukan berbagai inovasi seperti pengembangan layanan transportasi kereta api yang lebih efisien dan meningkatkan keamanan transportasi di Indonesia.

Kontribusinya dalam bidang publik transportasi mencerminkan keahlian manajemen dan visinya untuk pembangunan berkelanjutan.

4. Peran dalam sektor energi

Ketika menjabat sebagai Menteri ESDM, Jonan berupaya untuk mengarahkan Indonesia ke arah sumber energi yang lebih berkelanjutan. Dia aktif mempromosikan penggunaan energi terbarukan dan memperkenalkan berbagai kebijakan untuk mengembangkan sektor energi yang lebih ramah lingkungan.

