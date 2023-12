Pertamina Patra Niaga Siap Pasok Avtur di Bandara Dhoho Kediri

Iklan

TEMPO.CO, Kediri - PT Pertamina Patra Niaga secara resmi mengoperasikan Depot Pengisian Pesawat Udara (DPPU) untuk bandara Dhoho Kediri. Penandatanganan perjanjian kerja sama dengan PT Surya Dhoho Investama, yang merupakan anak perusahaan PT Gudang Garam Tbk., dilakukan di Jakarta, Kamis, 30 November 2023.

Direktur Pemasaran Pusat & Niaga PT Pertamina Patra Niaga Maya Kusmaya mengatakan, Pertamina Patra Niaga akan mengoperasikan DPPU Dhoho Kediri untuk pesawat udara.

Baca Juga: Otorita IKN Gandeng Pertamina NRE Kembangkan Solusi Berbasis Alam dan Ekosistem

“Kolaborasi ini menjadi komitmen kami untuk terus menyediakan layanan yang terbaik bagi konsumen dan secara bersamaan terus memprioritaskan aspek keselamatan dan kualitas produk yang sesuai dengan standar internasional. Menjadi komitmen kami untuk selalu mengedepankan aspek five zero, yakni zero accident, zero delay, zero off-spec, zero tolerance, dan zero mistake,” kata Maya Kusmaya dalam pernyataan tertulis, Jumat 1 Desember 2023.

Dengan pasokan avtur yang disalurkan langsung menggunakan armada mobil tangki avtur (bridger) dari DPPU Juanda, Surabaya, DPPU Dhoho Kediri menjadi DPPU ke-71 yang dikelola oleh Pertamina Patra Niaga di Indonesia.

Menurut Maya, Pertamina Patra Niaga berkontribusi dalam perencanaan maupun pengelolaan DPPU di Bandara Dhoho Kediri yang dimiliki Surya Dhoho Investama. Mulai dari tahap awal beroperasi hingga fase ultimate (pengembangan dan pengoperasian maksimal).

Baca Juga: Uji Coba Pendaratan Bandara Dhoho Kediri Dilakukan Akhir Desember 2023

“Sehingga DPPU ini siap melayani kebutuhan avtur secara tepat waktu untuk operasional perdana yang akan berlangsung bulan Desember mendatang di momen Natal dan tahun baru,” ungkap Maya.

Selanjutnya: Bandara Dhoho Kediri sebagai lapangan terbang baru....