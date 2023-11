Telkomsel dan DSI Berkolaborasi Unggulkan Talenta Digital Masa Depan

Iklan

INFO BISNIS - Guna membangun ekosistem data yang komprehensif di bidang data, artificial intelligence, dan secara langsung mendukung pembinaan talenta digital nasional, Telkomsel berkolaborasi bersama komunitas Data Science Indonesia dalam gelaran Data Science Weekend (DSW) 2023. Kegiatan ini merupakan sebuah gelaran akbar komunitas Data Science Indonesia yang diselenggarakan dua tahun sekali untuk mendukung para siswa, komunitas, dan profesional dalam mencapai tujuan mereka dengan menghadirkan pengetahuan, pengalaman praktis, dan tantangan seputar bidang data pada 25-27 November 2023 di Jakarta. Mengusung tema "Nurturing Data, AI, and Digital Talent for Tomorrow", festival yang mempertemukan para ahli dan pemikir dalam bidang data itu merupakan perwujudan komitmen bersama dalam mengembangkan dan memupuk potensi data, kecerdasan buatan, dan bakat digital masa depan.

Direktur Human Capital Management Telkomsel R. Muharam Perbawamukti mengatakan, "Selaras dengan semangat Indonesia yang menginspirasi semangat Telkomsel untuk terus menggerakkan kemajuan negeri dengan mendorong kehadiran future-ready talents yang dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekosistem digital nasional, kolaborasi dengan Data Science Indonesia dalam Data Science Weekend menjadi bagian dari komitmen kami untuk membuka semua peluang menuju Indonesia Emas 2045. Seiring berkembangnya kebutuhan ekosistem digital Indonesia akan talenta digital yang responsif dan transformatif, Telkomsel berharap gelaran DSW dapat menjadi sebuah wadah inklusif yang memungkinkan pertukaran pengetahuan dan pengalaman untuk memperkuat pemahaman akan dinamika perkembangan teknologi terkini, konsisten dengan upaya penciptaan dampak sosial dalam proses bisnis berkelanjutan Telkomsel yang mengimplementasikan prinsip Environmental, Social, dan Governance (ESG)."

Baca Juga: Telkomsel Pilih Huawei Cloud Sebagai Provider FMC Big Data Platform

"Sebagai komunitas data yang memiliki misi membangun ekosistem teknologi data yang kolaboratif, Data Science Indonesia berharap dapat memperkuat kemampuan digital dan mengasah skill para data talent melalui penguasaan konsep serta keterampilan dalam ilmu data. Lahir dari keresahan banyak pihak yang belum sepenuhnya memahami cara maksimal memanfaatkan data, Data Science Weekend dapat menjadi wadah yang membangun aliansi digital lintas komunitas dan meningkatkan literasi edukasi melalui sinergi yang kuat melalui kolaborasi lintas sektor. Semoga para peserta yang mengikuti DSW sebagai event data terbesar saat ini dapat mengidentifikasi dan memahami keterampilan yang dibutuhkan di masa depan, sehingga mereka bisa mempersiapkan diri dengan lebih baik," kata Ketua Data Science Indonesia Nabil M. Badjri.

DSW 2023 menampilkan lebih dari 30 pembicara terkemuka dari lingkup pemerintah dan swasta untuk berbagi wawasan dan berdiskusi tentang teknologi dan aplikasi data science di dunia nyata dalam rangkaian Data Concert, mulai dari Co-Founder & General Partner Alpha JWC Ventures Jefrey Joe, CEO Telkomsel Ventures Mia Melinda, Direktur Human Capital Management Telkomsel R. Muharam Perbawamukti, Komisaris Utama Telkomsel Wishnutama, Direktur Digital Business Telkom Indonesia M. Fajrin Rasyid, Ketua Komisi VI DPR RI Faisol Riza, KGPAA Mangkunegara X Bhre Cakrahutomo Wira Sudjiwo, Staf Ahli Menteri Bidang Teknologi Mochamad Hadiyana, Deputi Bidang Parekraf Kemenkomarves RI Odo R.M. Manuhutu, hingga Menteri Komunikasi dan Informatika RI Budi Arie Setiadi dan Menteri PAN-RB RI Abdullah Azwar Anas.

Adapun dalam rangkaian Data Challenge, kompetisi pengolahan dataset dari Telkomsel dan Pupuk Indonesia untuk junior (pelajar hingga satu tahun pengalaman kerja) dan profesional sejak Oktober 2023 yang mencapai puncaknya di DSW 2023, telah terpilih enam finalis dari total 330 pendaftar untuk kedua kategori. Kemudian bagi yang ingin mempelajari aspek teknis teknologi terkini dan mengeksplorasi dunia data, DSW 2023 juga membuka rangkaian Data Class dari Google, Digital Government, dan VIDA.

Baca Juga: Nasabah PNM Mekaar Aceh Menjadi Teladan Pemecahan KDRT

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Partisipan DSW 2023 pun diajak untuk membuka wawasan dan peluang kolaborasi dalam rangkaian Data Expo yang menampilkan showcase dari beragam perusahaan teknologi di Indonesia, mulai dari Prosa.ai, Arkademi, Catalyst Global, Metrodata, Talenthub, Cloudera, IYKRA, Cakra.ai, tiket.com, Monroe Consulting, hingga Data Science Indonesia dan Telkomsel. Terbaru di DSW 2023 adalah rangkaian Data Career yang membuka ruang bagi para fresh graduate untuk mengeksplorasi pilihan karir dengan CV Review dan One on One Career Consultation bersama para profesional.

Muharam menambahkan bahwa kolaborasi dengan Data Science Indonesia dalam DSW 2023 sejalan dengan komitmen Telkomsel sebagai digital ecosystem enabler yang konsisten mendorong pertumbuhan ekosistem talenta digital Indonesia melalui berbagai upaya kolaboratif bersama stakeholders, seperti melalui THRIVE yang mewadahi pertemuan antara para tech enthusiasts, Tech Titans untuk berkolaborasi mengembangkan use-case khusus bersama developers dan UI/UX experts, hingga Program Magang Kampus Merdeka bersama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI.

Di penghujung gelaran DSW 2023, Telkomsel dan Data Science Indonesia turut mendukung terbentuknya inisiatif Digital Alliance yang mewadahi komunitas-komunitas digital di Indonesia secara inklusif, mulai dari bidang data, software, design, hingga produk. Dengan semangat kerja sama untuk keberlanjutan komunitas sebagai pilar pengembangan talenta digital, Digital Alliance diharapkan dapat menciptakan iklim kolaborasi antar komunitas digital, membangun talenta digital yang berkualitas dan terstandar, turut menciptakan ekosistem digital yang komprehensif, memperkuat literasi digital, dan menjadi jembatan penghubung antara pemerintah dan komunitas digital, guna mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi digital Indonesia secara berkelanjutan.(*)