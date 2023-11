Kian Meroket, Harga Cabai Rawit Merah Kini Tembus Rp 200.000 per Kilogram

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kenaikan harga cabai menjadi isi yang ramai dikeluhkan masyarakat belakangan ini. Melansir dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional dari Bank Indonesia, data mencatat harga semua jenis cabai yang kian melonjak.

Per hari ini, Senin, 13 November 2023, harga cabai rawit merah tertinggi ada di Pasar Tual, Maluku yakni mencapai Rp 200.000 per kilogram. Sementara di DKI Jakarta, harga cabai rawit merah adalah sebesar Rp 97.500 per kilogram.

Sementara harga rata-rata cabai rawit merah secara nasional per hari ini sebesar Rp 78.100 per kilogram. Angka ini naik 2,56 persen atau sebesar Rp 1.950 dibandingkan sehari sebelumnya.

Harga jenis cabai lainnya pun masih merangkak naik. Kenaikan paling tinggi terjadi pada cabai merah besar. Harga cabai merah besar secara nasional naik 10,89 persen menjadi Rp 58.550 per kilogram. Kemudian disusul harga rata-rata cabai merah keriting yang naik 5,54 persen atau Rp 3.450 menjadi Rp 65.750 per kilogram dan harga cabai rawit hijau yang naik 2,1 persen atau Rp 1.250 menjadi Rp 60.900 per kilogram.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas menyebut lonjakan harga cabai rawit merah di sejumlah daerah hanya sesekali terjadi. Kenaikan harga itu juga dinilai baik untuk membantu petani. “Cabai enggak apa-apa mahal, sekali-sekali," kata Zulhas, Senin, 6 November 2023.

Oleh sebab itu, ia menilai tak masalah jika harga jual cabai rawit di pasaran naik beberapa kali dalam setahun. Hal itu, menurut Zulhas, bisa membantu petani agar tidak terlalu merugi yang akhirnya memaksa mereka menjual tanah atau lahan pertaniannya untuk bertahan. “Dalam setahun beberapa kali naik enggak apa-apa. Karena kalau murah sekali juga mereka akan jual tanahnya," katanya.

Di sisi lain, kenaikan harga cabai membuat para pedagang diprotes para pembeli. Namun para pedagang mengatakan mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena harga cabai sudah naik dari pemasok.

DEFARA DHANYA | AISYAH AMIRA WAKANG | ANTARA

