Terkini: Indonesia Kembali Jadi Negara Paling Dermawan di Dunia; Strategi Anies, Ganjar, dan Prabowo untuk Pasar Modal

TEMPO.CO, Jakarta - Berita-berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Jumat siang, 10 November 2023 dimulai dari Charity Aid Foundation atau CAF menerbitkan laporan tahunan tentang indeks kedermawanan dari berbagai negara atau World Giving Index (WGI) pada 9 November 2023. Dalam laporan itu, Indonesia kembali menjadi negara paling dermawan di dunia dengan presentase 68 persen.

Disusul, harga gula pasir di Kota Medan terus merangkak naik sejak beberapa bulan terakhir, rata-rata mencapai Rp 16.000 per kilogram, melambung jauh dari harga eceran tertinggi (HET) sebesar Rp 14.500 per kilogram atau harga acuan pembelian (HAP) Rp 13.500 per kilogram.

Berikutnya, tepat 1 Januari 2024 mendatang, format Nomor Induk Kependudukan atau NIK menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Pemerintah sejak lama sudah berencana untuk menggabungkan NIK dengan NPWP, sebab, bahwa kepemilikan KTP ini akan sama dengan identitas NPWP atau NIK KTP jadi NPWP.

Selanjutnya, PT Jasamarga Nusantara Tollroad Regional Division bakal menaikkan tarif Jalan Tol Medan - Kualanamu Tebing Tinggi (MKTT) mulai Sabtu, 11 November 2023 pukul 00.00 WIB.

Terakhir, Tim tiga pasangan calon presiden (Capres) dan wakil presiden mengungkapkan strategi masing-masing calon terkait pasar modal Indonesia. Saat ini terdapat tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden yaitu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Anies-Muhaimin), Ganjar Pranowo-Mahfud MD (Ganjar-Mahfud), serta Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming (Prabowo-Gibran).

Kelima berita itu paling banyak diakses pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co. Berikut ringkasan lima berita yang trending tersebut:

