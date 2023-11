Terkini: Anggota BPK Achsanul Qosasi Diduga Terima Duit Rp 40 Miliar di Dugaan Korupsi BTS Kominfo, OJK Cabut Izin Asuransi Jiwa Prolife Indonesia

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Berita-berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Jumat sore, 3 November 2023 dimulai dari Kejaksaan Agung (Kejagung) masih mendalami keterlibatan Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Achsanul Qosasi dalam dugaan tindak pidana korupsi BTS 4G Kementerian Komunikasi dan Informatika (korupsi BTS Kominfo). Achsanul baru ditetapkan sebagai tersangka pada Jumat, 3 November 2023.

Disusul, Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Achsanul Qosasi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi BTS atau base transceiver station 4G Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika atau korupsi BTS Kominfo. Hal itu disampaikan Direktur Penyidik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kuntadi, Jumat, 3 November 2023. Lantas, berapa harta kekayaan Achsanul Qosasi?

Berikutnya, Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah memutuskan untuk memperluas pemberian insentif pajak pertambahan nilai atau PPN ditanggung pemerintah (DTP) untuk pembelian rumah dari Rp 2 miliar menjadi Rp 5 miliar.

Selanjutnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia pada Kamis, 2 November 2023. Adapun asuransi tersebut sebelumnya dikenal sebagai PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses.

Terakhir, perencana keuangan atau financial planner expert sekaligus Head of Advisory and Investment Operations, Rista Zwestika Reni, mengatakan, tiap orang ketika hendak berinvestasi sebaiknya memerhatikan tidak hanya kelebihan tapi juga kekurangan produk investasi yang akan dipilih.

Kelima berita itu paling banyak diakses pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co. Berikut ringkasan lima berita yang trending tersebut:

