Terkini: Promo Donat JCO hingga Akhir Juli, Singapura Masih Jadi Investor Paling Wahid di RI

TEMPO.CO, Jakarta - Berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Jumat petang 21 Juli 2023 dimulai dari Merchant donat JCO menghadirkan beragam promo yang berlaku hingga akhir Juli 2023 dan Singapura masih menjadi negara dengan penanaman modal asing (PMA) terbesar di Indonesia.

Selanjutnya kabar dari Luhut Binsar Pandjaitan yang menyebut operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kampungan. Lalu berita tentang rencana pemerintah mempercepat proses kenaikan pangkat aparatur sipil negara atau ASN yang berdinas di luar Pulau Jawa atau di daerah terpencil.

Terakhir dari pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang mengatakan krisis karena pandemi Covid-19 bukan krisis terakhir yang akan dihadapi Indonesia. Berikut rangkuman lima berita terkini Tempo.co hingga Jumat petang:

1. Donat JCO Tebar Beragam Promo, Berlaku hingga Akhir Juli

Merchant donat JCO kembali menghadirkan beragam promo yang berlaku hingga akhir Juli 2023. Berdasarkan informasi yang dirilis JCO melalui Instagram resmi @jcoindonesia sejumlah diskon diberikan untuk sejumlah paket pembelian.

Antara lain promo 1 dozen donuts + 1/2 dozen donuts Jclub seharga Rp 163.000. Promo ini bisa didapatkan khusus melalui aplikasi atau jcodelivery.com. Promo berlaku hingga 23 Juli 2023.

JCO juga menawarkan iced lemon tea atau americano gratis untuk setiap pembelian omelette sausage, hanya dengan harga Rp 60 ribu.

Promo ini berlaku dine in atau take away hingga 23 Juli 2023. Promo berlaku terbatas di store tertentu.

